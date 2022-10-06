Украинские военные отразили атаки армии РФ в районе восьми населенных пунктов — Генштаб

6 октября, 08:07
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Генштаб рассказал о неудачных попытках оккупантов сходить в атаку (Фото:Генштаб)

Генштаб рассказал о неудачных попытках оккупантов сходить в атаку (Фото:Генштаб)

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины отразили атаки оккупантов в районе населенных пунктов Выимка, Соледар, Одрадовка, Бахмутское, Бахмут, Красногоровка, Майорск и Новомихайловка.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на четверг, 6 октября.

Украинская авиация нанесла более 15 ударов. Подтверждено поражение 12 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также четырех зенитных ракетных комплекса оккупантов.

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Также украинские силы сбили девять вражеских БПЛА.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили два пункта управления, 14 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, боеприпасы, а также восемь других важных объектов.

За минувшие сутки оккупанты нанесли пять ракетных и восемь авиационных ударов, совершили более 65 обстрелов из РСЗО.

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От вражеских ударов пострадали объекты и гражданское население более 30 населенных пунктов, среди которых Белая Церковь, Купянск, Белогоровка, Северск, Карловка, Кривой Рог, Запорожье, Гуляйполе, Прогресс, Никополь и Мирное.

Также оккупационные войска РФ совершали обстрелы:

  • на Северском направлении — в районах населенных пунктов Рожковичи и Фотовыж Сумской области;
  • на Слобожанском направлении — в районах населенных пунктов Уды, Ветеринарное, Стрелеча, Красное, Огурцово, Глубокое, Нескучное и Миловое;
  • на Краматорском направлении — неподалеку Верхнекаменского, Ивановки, Серебрянки и Спорного;
  • на Бахмутском направлении — в районах населенных пунктов Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Одрадовка, Майорск, Нью-Йорк и Юрьевка;
  • на Авдеевском направлении — в районах населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Водяное, Пески, Красногоровка, Марьинка, Парасковеевка, Новомихайловка;
  • на Новопавловском и Запорожском направлениях под обстрелы попали районы населенных пунктов Новополь, Времовка, Большая Новоселка, Шахтерское, Золотая Нива, Полтавка, Гуляйполе, Красное, Павловка, Гуляйпольское, Дорожнянка и Новоукраинка.
  • на Южнобугском направлении оккупанты продолжают перегруппировку и отвод своих подразделений. Обстреляли из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии более 30 населенных пунктов вдоль линии столкновения, среди которых Великое Артаково, Белогорка, Благодатовка, Андреевка, Первомайское, Любомировка, Солдатское, Правдино, Мирное и Александровка.
https://www.youtube.com/watch?v=2WI5XFYY7Pc
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Генштаб Атака Война России против Украины

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