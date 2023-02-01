В Донецкой области пограничники уничтожили ударный беспилотник российских оккупантов 1 февраля, 11:13 ВСУ уничтожили ударный беспилотник российских оккупантов (Фото:www.facebook.com/DPSUkraine)

В Донецкой области пограничники уничтожили ударный беспилотник российских оккупантов.

Об этом в среду, 1 февраля сообщила Госпогранслужба Украины в Facebook.

В ведомстве заявили, что в области бойцы ГПСУ обнаружили полет вражеского дрона.

Квадрокоптер захватчиков пытался стабилизироваться и сбросить боеприпасы.

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Охранники границы расстреляли воздушную цель из стрелкового оружия. Беспилотник оккупантов взорвался в воздухе.

Украинские пограничники ликвидировали группу штурмовиков возле Бахмута. Вражеская группа пехоты пыталась оцепить и взять штурмом опорный пункт украинских защитников.