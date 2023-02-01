В Донецкой области пограничники уничтожили ударный беспилотник российских оккупантов
ВСУ уничтожили ударный беспилотник российских оккупантов (Фото:www.facebook.com/DPSUkraine)
В Донецкой области пограничники уничтожили ударный беспилотник российских оккупантов.
Об этом в среду, 1 февраля сообщила Госпогранслужба Украины в Facebook.
В ведомстве заявили, что в области бойцы ГПСУ обнаружили полет вражеского дрона.
Квадрокоптер захватчиков пытался стабилизироваться и сбросить боеприпасы.
Охранники границы расстреляли воздушную цель из стрелкового оружия. Беспилотник оккупантов взорвался в воздухе.
Украинские пограничники ликвидировали группу штурмовиков возле Бахмута. Вражеская группа пехоты пыталась оцепить и взять штурмом опорный пункт украинских защитников.