Силы обороны на востоке каждый день выигрывают время — Сырский

21 апреля, 23:02
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Генерал Сырский на востоке Украины (Фото:Сирський / Telegram)

Генерал Сырский на востоке Украины (Фото:Сирський / Telegram)

Защитники Украины на востоке каждый день выигрывают время и не дают российским оккупантам занять выгодные рубежи. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в Telegram-канале.

Генерал рассказал, что продолжает работу с бойцами в зоне ответственности Восточной группировки войск.

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«Наши защитники продолжают сдерживать армию противника, сковывая его действия по всем направлениям. В эти весенние дни мы каждый день выигрываем важное время и не даем врагам занять удобные для него рубежи», — подчеркнул он.

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Сырский добавил, что Силы обороны не раз демонстрировали способность эффективно бороться с врагом.

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Заместительница министра обороны Анна Маляр 21 апреля рассказала, что ожесточенные бои за Бахмут продолжаются, российские оккупанты атакуют и уничтожают здания, защитники города обороняются и проводят штурмы.

В вечерней сводке Генштаба ВСУ за 21 апреля сказано, что защитники Украины на востоке отразили около 30 вражеских атак, Бахмут остается в эпицентре боев.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Донбасс Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Александр Сырский Война России против Украины

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