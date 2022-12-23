«Крым нас ждет еще в этом году». Свитан спрогнозировал, что ВСУ будут делать на южном фронте в ближайшую неделю

23 декабря, 17:14
Эксклюзив НВ
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Украинские военные в Херсонской области (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Украинские военные в Херсонской области (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Полковник запаса ВСУ, пилот-инструктор Роман Свитан в эфире Радио НВ рассказал, каких новостей с юга Украины ждать до нового года.

«Мы постоянно видим в отчетах нашего Генштаба то, что идет проработка [Каховки и Новой Каховки] армейской артой. А это говорит о том, что подготавливаются определенные действия по зачистке агломерации. От Новой Каховки до Армянска, до Крыма чуть больше 70 км, один танковый переход. Крым нас ждет. И Крым нас ждет еще в этом году», — считает Свитан.

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Крым будет освобожден до конца августа 2023 года, сказал бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что выход на линии 23 февраля в Украине не будет завершением развязанной Россией полномасштабной войны.

Он подчеркивал, что для окончания полномасштабной войны Украина должна деоккупировать Крым.

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов ранее заявил, что защитники Украины вернутся в оккупированный Крым до конца весны 2023 года.

https://www.youtube.com/watch?v=xU8vNuDdaNc
Редактор: Юлия Козина

Теги:   Крым Херсонская область Юг Украины Деоккупация Крыма Радио НВ Война России против Украины деоккупация

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