«Оперативный котел». У ВСУ достаточно сил и средств, чтобы выйти к Азовскому морю и рассечь российскую группировку — Свитан 2 декабря, 19:18 Эксклюзив НВ Украинские военные (Фото:72 ОМБр им. Черных Запорожцев / Facebook)

Российские оккупанты готовятся отойти от линии столкновения в Запорожской области, рассказал в эфире Радио НВ военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

«Они (оккупанты — ред.) прекрасно понимают, что сейчас сил и средств украинской армии достаточно для того, чтобы выйти на побережье Азовского моря, а это рассечет российскую группировку на, в частности, российскую и херсонско-крымскую. А это уже оперативный „котел“. Они это прекрасно понимают, прогнозируют», — отметил Свитан.

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Уже сейчас, по словам эксперта, мы наблюдаем эвакуацию оккупационных властей и госпиталей, а вскоре, с увеличением артроботы ВСУ, в ту же сторону направится и российские войска:

«Очень характерное направление движения. Мы всегда видели выход россиян в Крым: с Херсонской, с части Запорожской области они отходили в Крым. А сейчас они стали сразу уходить в Мариуполь».