ВСУ могут вытеснить россиян к линии 23 февраля в течение двух месяцев — генерал США

26 октября, 23:18
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Уничтоженная российская военная техника в Украине (Фото:Генштаб ВСУ)

Уничтоженная российская военная техника в Украине (Фото:Генштаб ВСУ)

Бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес считает, что ВСУ смогут в течение двух месяцев отбросить россиян на позиции 23 февраля.

В эфире Фейгин live он также заявил, что к лету следующего года Украина сможет деоккупировать Крым.

«Я верю, что украинские войска приведут их (россиян — ред.) к линии 23 февраля в течение двух месяцев и они освободят Крым к лету следующего года. Я рассчитываю на то, что США будут так же поддерживать (Украину — ред.), как и сейчас и что все санкции останутся как есть. Я думаю, что Кремль это понимает», — заявил Ходжес.

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Также он отметил, что тактика российских войск провалились и единственной стратегией остается продление конфликта.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Крым Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Бен Ходжес Контрнаступление Война России против Украины

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