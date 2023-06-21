«В Москве боятся за свои жопы». Могут ли ВСУ убить Шойгу — интервью с Игалем Левиным 21 июня, 14:56 NV Премиум Западные дальнобойные ракеты Storm Shadow вызывают ужас в Кремле (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Офицер Армии обороны Израиля, военный аналитик Игаль Левин в эфире Radio NV рассказал о страхе московских «сибаритов», к числу которых относится министр обороны Сергей Шойгу, стать жертвами украинского высокоточного оружия, и о мечтах других околокремлевских «дедов» пустить в ход ядерное оружие.



— Хочу с вами поговорить о том количестве ударных вертолетов Ка-52, которое в последнее время теряет российская армия. Мы видим, что сбили уже пять вертолетов за пять дней, два из них в один день, серьезный результат. Означает ли это, что российская армия больше сейчас рискует своими вертолетами, и почему так?

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— Они пытаются купировать украинское наступление. Инициатива всегда в руках наступающего. И поэтому, кстати, они пытаются провести наступательные операции на северных участках фронта, Кременная и т. д. , с этой же целью вертолеты используют, чтобы наносить удары и остановить украинские войска.

Просто смотрим на списки, тот же ORYX, и видим, что соотношение потерь по технике у нас примерно одинаковое, плюс-минус, а иногда даже у оккупантов больше потери, чем у Украины, что выглядит аномалией. Потому что по военной теории у наступающего должно быть в три раза больше потерь, чем у обороняющегося. Почему так происходит? Речь о качестве систем обнаружения и поражения, о том, что Украина выявляет цели и уничтожает их с помощью высокоточного оружия. Они пытаются как раз этот дисбаланс купировать с помощью своего высокотехнологичного оружия. Вертолеты Ка-52 — это как раз то современное высокотехнологичное оружие, которое у них есть. Они держали их как своего рода резерв на случай украинского большого наступления, использовали очень ограниченно

— Игаль, действительно, по всем законам военной науки, больше техники и ресурсов теряет та сторона, которая наступает. Сейчас мы видим определенные наступательные действия со стороны Вооруженных Сил Украины, но по потерям равенство. Как это объяснить?