«Исторический шанс Украины». У ВСУ есть шансы освободить Херсон, а Россия с августа начнет пропаганду прекращения огня — интервью с Загороднюком

24 июля, 14:15
Эксклюзив НВ
Загороднюк полагает, что Россия с августа начнет пропаганду прекращения огня (Фото:Андрей Загороднюк / Facebook)

Загороднюк полагает, что Россия с августа начнет пропаганду прекращения огня (Фото:Андрей Загороднюк / Facebook)

Автор: Дмитрий Тузов

На фоне сезона отпусков европейских и американских политиков, а также госслужащих Россия с августа начнет пропаганду договора о прекращении огня, убежден бывший министр обороны Украины и глава Центра оборонных стратегий Андрей Загороднюк.

В интервью Радио НВ он объяснил, почему РФ не способна держать напряжение в нескольких операционных направлениях и как будет пытаться выкрутиться из этой ситуации, а Украина может использовать свой исторический шанс и уничтожить врага.

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— В последние несколько дней появляется информация о возможном окружении российских вооруженных формирований возле Херсона. Что вы можете сказать об этом?

— Мы знаем точно, что в Херсоне до недавнего времени достаточно серьезных подразделений. Там было большое количество мобилизованных из «ЛНР», «ДНР», ограниченный контингент. Будь у нас достаточно сил и средств, особое огневое поражение на дальние расстояния (те же HIMARS), то мы могли бы еще раньше совершить контратакующие действия в направлении Херсона и вернуть город под правовой контроль Украины.

Но сил и средств у нас еще не было. Из-за этого операция в то время не была начата.

Сегодня мы чувствуем себя увереннее, у нас есть большее количество западного оружия. Поэтому россияне сейчас паникуют. Мы видим очень серьезные попытки переброски техники, войск на юг. Это влияет на ход событий на востоке, то есть они могут фактически совершать наступление только на одном операционном направлении. Мы это знали, начиная с апреля.

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Пока мы видим, что они в срочном порядке корректируют планы, пытаются понять, что им делать и находятся в крайне некомфортном состоянии для себя.

Оттуда мы слышим и заявления о переговорах, о каких-то прекращениях огня, потому что они понимают, что им не удастся, в отличие от Украины, держать напряжение на нескольких операционных направлениях.

Есть ли у нас шансы в Херсоне? Есть, абсолютно. Будут ли они реализованы? Утверждать однозначно нельзя, потому что это зависит от большого количества переменных условий, и мы точно не знаем, какие нам удастся использовать. Но точно мы сейчас усложняем жизнь российских захватчиков, в сравнении с тем, что они на это не рассчитывали еще совсем недавно.

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— Антоновский мост, по всей вероятности, непригоден для переброски тяжелой техники. Этот мост ВСУ был взят под огневой контроль. У россиян также большие проблемы с мостом через реку Ингулец. Что вам известно?

— Известно многое. Посмотрим, как долго мост просуществует вообще в пригодном состоянии, как они смогут держать этот плацдарм, регион. Шансы на это у них весьма небольшие. Думаю, мы в неотдаленной перспективе увидим достаточно серьезные действия со стороны ВСУ.

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