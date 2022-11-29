ВСУ могут обучиться работе с системами Patriot за несколько недель — Воздушные силы 29 ноября, 17:40 ЗРК Patriot (Фото:InfoProstirUA/Twitter)

Украинские военные могут за несколько недель обучиться работе с системами ПВО Patriot, если Германия передаст их Украине.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

«У нас есть примеры обучения работе с IRIS и NASAMS. Понадобилось всего несколько недель, чтобы наши военнослужащие — довольно молодые люди, но выбраны были лучшие, самые подготовленные специалисты — за несколько недель овладели техникой», — сказал он.

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Игнат добавил, что эти системы ПВО — современная и автоматизированная техника, где человеческий фактор ошибки уменьшен до минимума.

На утоняющий вопрос, смогут ли ВСУ обучиться работе с Patriot за несколько недель, Игнат ответил утвердительно.

Германия предложила Польше системы Patriot после падения ракеты в Пшеводуве у восточной границы 15 ноября во время массированной воздушной атаки РФ на гражданскую инфраструктуру Украины.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак обратился в Германию с просьбой направить в Украину системы ПРО Patriot, которые Берлин хотел передать в Варшаву. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поддержал эту идею, президент Анджей Дуда тоже, но оставил решение за Берлином.

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что системы Patriot предназначены для обороны воздушного пространства НАТО, поэтому для передачи их Украине нужно согласие стран-союзниц.

Генсек Альянса Йенс Столтенберг говорит, что этот вопрос должны принимать конкретные страны.