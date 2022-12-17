«Ситуация может измениться». ВСУ могут зайти в Крым быстрее, чем выйти на границы 24 февраля — Пономаренко

17 декабря, 18:35
Эксклюзив НВ
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Рашисты в оккупированном Крыму пытаются дополнительно укрепить береговую линию. (Фото:Главное управление разведки Минобороны)

Рашисты в оккупированном Крыму пытаются дополнительно укрепить береговую линию. (Фото:Главное управление разведки Минобороны)

ВСУ могут войти в Крым скорее, чем освободить новооккупированные Россией в 2022 году территории Украины, предположил в эфире Радио НВ военный историк Роман Пономаренко.

«Ситуация на фронте может быть такова, что мы можем в Крым войти раньше — до того, как мы освободим [территорию] к границам 24 февраля. К примеру, если завтра упадет российский фронт на юге, условно, то мы окажемся на границе с Крымом. И может быть такая ситуация, что примут решение туда входить, потому что будут видеть, что российские войска не готовы к обороне, у них паника, будут готовы бежать», — считает Пономаренко.

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Если ВСУ получат приказ, то, по мнению эксперта, украинские военные войдут в Крым, несмотря на то, что часть Луганской, Донецкой, Запорожской областей будут оставаться оккупированными.

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«На войне сложно прогнозировать, когда мы выйдем на границы 24 февраля и дальше развивать наступление. Ситуация может измениться и нужно, чтобы командование было достаточно гибким для того, чтобы сразу на это эффективно реагировать», — добавил Пономаренко.

В США считают, что Украина имеет военный потенциал для освобождения Крыма.

1 октября глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что защитники Украины вернутся в оккупированный Крым до конца весны.

В августе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война России против Украины должна закончиться освобождением Крыма так же, как началась с его оккупации.

Издание Financial Times писало, что после освобождения правого берега Херсонской области в зоне досягаемости артиллерии ВСУ окажутся три главных дороги «сухопутного моста» в Крым, где также проходит важный маршрут поставок войск РФ.

https://www.youtube.com/watch?v=E07I3b7RnjI
Редактор: Юлия Козина

Теги:   Крым Донецкая область Луганская область Запорожская область Деоккупация Крыма Радио НВ Война России против Украины деоккупация

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