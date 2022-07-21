Всеобщая мобилизация в РФ будет для Путина признанием своего провала в Украине — ГУР 21 июля, 14:23 Кремль пытается восполнить свои потери в Украине за счет наемников (Фото:Mikhail Klimentyev/REUTERS)

Возможное оглашение российским диктатором Владимиром Путиным всеобщей мобилизации будет свидетельством его провала в Украине.

Об этом во время брифинга в Украинском медиацентре в четверг, 21 июля, заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

По его словам, на данное время кремлевский режим предпочитает проводить так называемую скрытую мобилизацию, для которой не нужно объявлять военное положение, и вербует наемников.

Видео дня

Скибицкий подтвердил, что потери РФ в Украине значительные, однако при этом не критические, поскольку ее мобилизационный ресурс большой.

«Но мы уже видим проблемы, которые у них есть. Проблемы в первую очередь комплектации боевых подразделений… Пока что открытой мобилизации российского населения нет… Огласить всеобщую мобилизацию, объявить войну — это значит признать поражение. Признать неисполнение тех задач, которые были поставлены для „специальной военной операции“. Значит они не достигли того, что хотели сделать своим блицкригом и очень быстрой оккупацией всей территории нашего государства», — подчеркнул он.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.