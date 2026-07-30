Драпатый снял с должности начальника штаба Сухопутных войск ВСУ Грузевича — СМИ
Начштаба Сухопутных войск Александр Грузевич (Фото: Кадр из видео/Media Center Ukraine/YouTube)
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый снял с должности начальника штаба Сухопутных войск ВСУ Александра Грузевича.
Об этом сообщает hromadske со ссылкой на собеседника в Генеральном штабе.
По словам источника, Драпатый был недоволен работой Грузевича на этой должности, а также тем, что тот тормозил принятие необходимых решений.
«Грузевич сидел и на всё отвечал, что Александр Станиславович [Сырский] — мой начальник», — цитирует собеседника издание.
Сообщается, что Грузевича перевели в батальон резерва, где обычно находятся военнослужащие после освобождения от должности и перед назначением на новую.
Ранее сообщалось, что бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 19 июля подписал акт служебного расследования, предусматривавший снятие с должности командира 93-й ОМБр Холодный Яр Шамиля Круткова. Однако новый главнокомандующий Михаил Драпатый приостановил увольнение и приказал военнослужащему вернуться к командованию бригадой.
Увольнение Сырского и назначение Драпатого — главное
Вечером 21 июля Зеленский заявил, что Александр Сырский покидает пост главнокомандующего ВСУ, который он занял в феврале 2024 года после отставки Валерия Залужного. Новым главнокомандующим стал 43-летний командующий Объединенными силами Михаил Драпатый.
Увольнение Сырского произошло на фоне протестов в Киеве и других городах Украины, начавшихся после отставки Федорова с поста министра обороны 16 июля. Экс-министр обороны заявил, что главнокомандующий ВСУ блокировал все инициативы его команды и «плел интриги».
22 июля Сырский прокомментировал свою отставку и заявил, что будет служить Украине до победы.
В этот же день Драпатый сообщил, что приступил к исполнению обязанностей главнокомандующего ВСУ.
22 июля исполняющий обязанности министра обороны Евгений Хмара встретился с Драпатым. Они договорились «быть честными друг с другом» и максимально переносить войну на территорию РФ.
24 июля Драпатый назвал своими ключевыми задачами усиление ПВО и преодоление бюрократии в армии.