Об этом сообщает hromadske со ссылкой на собеседника в Генеральном штабе.

По словам источника, Драпатый был недоволен работой Грузевича на этой должности, а также тем, что тот тормозил принятие необходимых решений.

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«Грузевич сидел и на всё отвечал, что Александр Станиславович [Сырский] — мой начальник», — цитирует собеседника издание.

Сообщается, что Грузевича перевели в батальон резерва, где обычно находятся военнослужащие после освобождения от должности и перед назначением на новую.

Ранее сообщалось, что бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 19 июля подписал акт служебного расследования, предусматривавший снятие с должности командира 93-й ОМБр Холодный Яр Шамиля Круткова. Однако новый главнокомандующий Михаил Драпатый приостановил увольнение и приказал военнослужащему вернуться к командованию бригадой.

Увольнение Сырского и назначение Драпатого — главное

Вечером 21 июля Зеленский заявил, что Александр Сырский покидает пост главнокомандующего ВСУ, который он занял в феврале 2024 года после отставки Валерия Залужного. Новым главнокомандующим стал 43-летний командующий Объединенными силами Михаил Драпатый.

Увольнение Сырского произошло на фоне протестов в Киеве и других городах Украины, начавшихся после отставки Федорова с поста министра обороны 16 июля. Экс-министр обороны заявил, что главнокомандующий ВСУ блокировал все инициативы его команды и «плел интриги».

22 июля Сырский прокомментировал свою отставку и заявил, что будет служить Украине до победы.

В этот же день Драпатый сообщил, что приступил к исполнению обязанностей главнокомандующего ВСУ.

22 июля исполняющий обязанности министра обороны Евгений Хмара встретился с Драпатым. Они договорились «быть честными друг с другом» и максимально переносить войну на территорию РФ.

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24 июля Драпатый назвал своими ключевыми задачами усиление ПВО и преодоление бюрократии в армии.