Бойцы ВСУ уничтожили взвод псковских десантников — фото

30 мая, 12:58
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Оккупанты были уничтожены вместе с бронетехникой (Фото:ВСУ)

Оккупанты были уничтожены вместе с бронетехникой (Фото:ВСУ)

Украинские артиллеристы ликвидировали на одном из направлений взвод псковских десантников.

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Об этом сообщило украинское командование, опубликовав снимки с последствиями разгрома оккупантов.

Как рассказали в 80-й ОДШБ, ее артиллеристы нанесли удар по взводу 104-го полка 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ РФ.

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«Было успешно уничтожено около двадцати продвигавших вперед российских оккупантов вместе с бронетехникой», — говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/80brigade/posts/pfbid0HaL9xKN3jLV3cVkpqoossvQEJwbyXSSdCh1chHU7HJKbiAJw6LvTfbWmzgjtMi3El
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Десантники Российские военные Псков Война России против Украины

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