Бойцы ВСУ уничтожили взвод псковских десантников — фото 30 мая, 12:58 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты были уничтожены вместе с бронетехникой (Фото:ВСУ)

Украинские артиллеристы ликвидировали на одном из направлений взвод псковских десантников.

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Об этом сообщило украинское командование, опубликовав снимки с последствиями разгрома оккупантов.

Как рассказали в 80-й ОДШБ, ее артиллеристы нанесли удар по взводу 104-го полка 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ РФ.

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«Было успешно уничтожено около двадцати продвигавших вперед российских оккупантов вместе с бронетехникой», — говорится в сообщении.

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