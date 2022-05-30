Бойцы ВСУ уничтожили взвод псковских десантников — фото
Оккупанты были уничтожены вместе с бронетехникой (Фото:ВСУ)
Украинские артиллеристы ликвидировали на одном из направлений взвод псковских десантников.
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Об этом сообщило украинское командование, опубликовав снимки с последствиями разгрома оккупантов.
Как рассказали в 80-й ОДШБ, ее артиллеристы нанесли удар по взводу 104-го полка 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ РФ.
«Было успешно уничтожено около двадцати продвигавших вперед российских оккупантов вместе с бронетехникой», — говорится в сообщении.
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