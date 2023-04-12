В Украине ликвидировали сына бывшего «министра спорта» оккупированного Крыма 12 апреля, 03:33 Сына Георгия Шестака мобилизовали в октябре после указа диктатора Владимира Путина (Фото:Фокус)

Украинские военные ликвидировали в ходе боевых действий сына так называемого бывшего «министра спорта» оккупированного Крыма Георгия Шестака.

Денис Шестак был ликвидирован во время боев 7 апреля, сообщает Радио Свобода.

"7 апреля при исполнении воинского долга погиб тренер по греко-римской борьбе спортивной школы № 7, мастер спорта по греко-римской борьбе, серебряный призер чемпионата Украины, сын первого вице-президента Федерации спортивной борьбы Республики Крым Георгия Яковлевича Шестака - Денис Георгиевич Шестак из Бахчисарайского района", - сообщила "Федерация спортивной борьбы Крыма".

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Денис Шестак был мобилизован в октябре 2022 года после указа кремлевского диктатора Владимира Путина.

В Украине за минувшие сутки ликвидировали около 500 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 179 тысяч военных.

