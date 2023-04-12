В Украине ликвидировали сына бывшего «министра спорта» оккупированного Крыма
Сына Георгия Шестака мобилизовали в октябре после указа диктатора Владимира Путина (Фото:Фокус)
Украинские военные ликвидировали в ходе боевых действий сына так называемого бывшего «министра спорта» оккупированного Крыма Георгия Шестака.
Денис Шестак был ликвидирован во время боев 7 апреля, сообщает Радио Свобода.
"7 апреля при исполнении воинского долга погиб тренер по греко-римской борьбе спортивной школы № 7, мастер спорта по греко-римской борьбе, серебряный призер чемпионата Украины, сын первого вице-президента Федерации спортивной борьбы Республики Крым Георгия Яковлевича Шестака - Денис Георгиевич Шестак из Бахчисарайского района", - сообщила "Федерация спортивной борьбы Крыма".
Денис Шестак был мобилизован в октябре 2022 года после указа кремлевского диктатора Владимира Путина.
В Украине за минувшие сутки ликвидировали около 500 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 179 тысяч военных.