Огромная цена агрессии. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях оккупационной армии РФ в Украине 1 июня, 08:58 С начала большой войны РФ потеряла в Украине уже десятки тысяч единиц своей техники (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 460 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 208 тысяч военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на четверг, 1 июня, потери РФ составляют:

личного состава — 208370 ( +460) человек ликвидировано,

+460) человек ликвидировано, танков — 3804 ( +2) ед,

+2) ед, боевых бронированных машин — 7478 ( +6) ед,

+6) ед, артиллерийских систем — 3474 ( +14) ед,

+14) ед, РСЗО — 575 ( +0) ед,

+0) ед, средства ПВО — 333 ( +0) ед,

+0) ед, самолетов — 313 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 298 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 3131 ( +7),

+7), крылатые ракеты — 1107 ( +0),

+0), корабли /катера — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 6239 ( +9) ед,

+9) ед, специальная техника — 458 ( +4).

Видео дня

Вечером 21 мая стало известно, что ВСУ уничтожили российский самолет Су-35, а 22 мая — вражеский вертолет Ми-24. 25 мая под Мелитополем ВСУ уничтожили российский Су-25.

Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологическом оружии и в снарядах.



