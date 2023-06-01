Огромная цена агрессии. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях оккупационной армии РФ в Украине

1 июня, 08:58
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С начала большой войны РФ потеряла в Украине уже десятки тысяч единиц своей техники (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

С начала большой войны РФ потеряла в Украине уже десятки тысяч единиц своей техники (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 460 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 208 тысяч военных.

Согласно данным Генштаба ВСУ по состоянию на четверг, 1 июня, потери РФ составляют:

  • личного состава — 208370 (+460) человек ликвидировано,
  • танков — 3804 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин — 7478 (+6) ед,
  • артиллерийских систем — 3474 (+14) ед,
  • РСЗО — 575 (+0) ед,
  • средства ПВО — 333 (+0) ед,
  • самолетов — 313 (+0) ед,
  • вертолетов — 298 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 3131 (+7),
  • крылатые ракеты — 1107 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6239 (+9) ед,
  • специальная техника — 458 (+4).

Видео дня

Вечером 21 мая стало известно, что ВСУ уничтожили российский самолет Су-35, а 22 мая — вражеский вертолет Ми-24. 25 мая под Мелитополем ВСУ уничтожили российский Су-25.

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Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявлял, что Россия испытывает дефицит в профессиональных военных, высокотехнологическом оружии и в снарядах.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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