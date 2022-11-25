«Детонировал несколько часов». ВСУ ликвидировали склад боеприпасов в Запорожской области — мэр Мелитополя 25 ноября, 22:36 Оккупированный Мелитополь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Украинские силы уничтожили российский склад боеприпасов в поселке Михайловка Запорожской области.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

«Так, сегодня утром был взорван вражеский склад боеприпасов в поселке Михайловка Запорожской области. Вражеское вооружение детонировало в течение нескольких часов», — пишет он.

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По словам мэра, после очередного поражения на поле боя оккупанты устроили облавы на местных жителей: обыскивали каждый дом, забирали в плен «подозрительных» людей.

«При этом маразм рашистов дошел до того, что подозрительной считается не только украинская символика и сине-желтые цвета. Оккупанты сажают „на подвал“ за зеленый цвет одежды, который ассоциируют с военной атрибутикой», — добавил он.

Ранее Федоров сообщал, что в больницу захваченного Мелитополя свезли более 10 раненых оккупантов, которых достали из-под завалов школы в селе Михайловка.