ВСУ ликвидировали штурмовик Су-25 и вертолет Ми-8 оккупантов — Воздушные силы 5 января, 20:51 Уничтожение российского истребителя (иллюстративное фото) (Фото:Стратком ВСУ/Telegram)

Украинские силы утром в четверг, 5 января, ликвидировали штурмовик Су-25 и вертолет Ми-8 российских оккупантов.

Об этом сообщает пресс-служба командования Воздушных сил в Telegram.

«Утром 5 января 2023 года наша противовоздушная оборона снова порадовала хорошими новостями из передовой! Уничтожены штурмовик Су-25 и вертолет Ми-8 рашистов», — говорится в сообщении.

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Уточняется, что самолет ликвидировала ПВО Сухопутных войск, а вертолет уничтожили подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил.

Всего, по данным Генштаба, с начала российского полномасштабного вторжения войска РФ потеряли в Украине 19,5 тысяч единиц техники, среди которой 284 самолета и 271 вертолет.