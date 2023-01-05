ВСУ ликвидировали штурмовик Су-25 и вертолет Ми-8 оккупантов — Воздушные силы

5 января, 20:51
Поделиться:
Уничтожение российского истребителя (иллюстративное фото) (Фото:Стратком ВСУ/Telegram)

Уничтожение российского истребителя (иллюстративное фото) (Фото:Стратком ВСУ/Telegram)

Украинские силы утром в четверг, 5 января, ликвидировали штурмовик Су-25 и вертолет Ми-8 российских оккупантов.

Об этом сообщает пресс-служба командования Воздушных сил в Telegram.

«Утром 5 января 2023 года наша противовоздушная оборона снова порадовала хорошими новостями из передовой! Уничтожены штурмовик Су-25 и вертолет Ми-8 рашистов», — говорится в сообщении.

Видео дня

Уточняется, что самолет ликвидировала ПВО Сухопутных войск, а вертолет уничтожили подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил.

Всего, по данным Генштаба, с начала российского полномасштабного вторжения войска РФ потеряли в Украине 19,5 тысяч единиц техники, среди которой 284 самолета и 271 вертолет.

https://www.youtube.com/embed/vhnqRQf4Rk8
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Штурмовик

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X