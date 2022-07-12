Украинские защитники ликвидировали пять складов БК оккупантов и одну российскую воинскую часть — Братчук 12 июля, 22:43 Удар по оккупантам в Новой Каховке был нанесен в ночь на 12 июля (Фото:Антон Геращенко/Telegram)

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что за сутки, 12 июля, украинские военные ликвидировали пять складов БК и одну воинскую часть оккупантов.

Он уточнил в Telegram, что украинские силы ликвидировали:

в городе Новая Каховка склад БК;

в Ленинском районе Донецка склад БК;

в Мелитопольском районе воинскую часть;

в Петровском районе Донецка склад БК на территории завода ДЗТО;

в Кировском районе Донецка склад БК;

в селе Чаривне Херсонской области склад с БК.

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Ранее сообщалось, что в результате ракетного удара ВСУ по Новой Каховке в Херсонской области были уничтожены около 150 российских оккупантов, в том числе генерал и еще пять офицеров.

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