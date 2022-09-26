«Одно из ключевых звеньев». Ликвидирован начальник ракетных войск и артиллерии 35-й армии РФ полковник Тотиков 26 сентября, 17:14 По имеющимся данным, Борис Тотиков был ликвидирован в результате удара по штабу РФ в Изюме (Фото:censor.net)

Украинская армия ликвидировала начальника ракетных войск и артиллерии 35-й общевойсковой армии ВС РФ полковника Бориса Тотикова.

Эту информацию уже подтвердила кремлевская пропаганда.

Как сообщается, Тотиков и еще один военный преступник, начальник автомобильной службы в/ч 74268 гвардии капитан Олег Лебедев были похоронены в Рязани 25 сентября.

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Согласно данным украинского журналиста Юрия Бутусова, полковник российской армии был уничтожен в результате удара РСЗО HIMARS по штабу оккупантов в Изюме Харьковской области накануне начала контрнаступления ВСУ под Балаклеей.

«Именно штаб 35-й армии отвечал за управление войсками в этом районе, это в их полосе произошел прорыв. А теперь, как мы видим, есть основания говорить, что существенные потери понесло российское командование в этом районе. Начальник ракетных войск и артиллерии — одно из ключевых звеньев в современной войне. Теперь ясно, что разгром россиян был в значительной степени связан с потерей управления и точным определением украинской разведкой дислокации российских штабов и их точным поражением», — рассказал он у себя в Telegram-канале.

Согласно последним данным, потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину превысили 57 тысяч человек.

На этом фоне глава кремлевского режима Владимир Путин объявил 21 сентября о мобилизации граждан РФ.

По словам министра обороны Сергея Шойгу, он планирует отправить на фронт еще 300 тысяч резервистов.

После этого россияне начали массово скупать билеты в другие страны, чтобы избежать участия в войне в Украине. Из-за бегущих из страны граждан РФ на ее границах образовались многокилометровые очереди.

В свою очередь кремлевская марионетка в Чечне Рамзан Кадыров заявил, что мобилизовать жителей республики не намерен.

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