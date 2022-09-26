«Одно из ключевых звеньев». Ликвидирован начальник ракетных войск и артиллерии 35-й армии РФ полковник Тотиков

26 сентября, 17:14
Поделиться:
По имеющимся данным, Борис Тотиков был ликвидирован в результате удара по штабу РФ в Изюме (Фото:censor.net)

По имеющимся данным, Борис Тотиков был ликвидирован в результате удара по штабу РФ в Изюме (Фото:censor.net)

Украинская армия ликвидировала начальника ракетных войск и артиллерии 35-й общевойсковой армии ВС РФ полковника Бориса Тотикова.

Читайте также:
Перепуганный российский военный разрыдался при виде украинских десантников — видео

Эту информацию уже подтвердила кремлевская пропаганда.

Как сообщается, Тотиков и еще один военный преступник, начальник автомобильной службы в/ч 74268 гвардии капитан Олег Лебедев были похоронены в Рязани 25 сентября.

Видео дня

Согласно данным украинского журналиста Юрия Бутусова, полковник российской армии был уничтожен в результате удара РСЗО HIMARS по штабу оккупантов в Изюме Харьковской области накануне начала контрнаступления ВСУ под Балаклеей.

Читайте также:
«Освобождение от рашистских захватчиков». Флаг Украины подняли на самой высокой точке Харьковской области, в Изюме — заместитель мэра

«Именно штаб 35-й армии отвечал за управление войсками в этом районе, это в их полосе произошел прорыв. А теперь, как мы видим, есть основания говорить, что существенные потери понесло российское командование в этом районе. Начальник ракетных войск и артиллерии — одно из ключевых звеньев в современной войне. Теперь ясно, что разгром россиян был в значительной степени связан с потерей управления и точным определением украинской разведкой дислокации российских штабов и их точным поражением», — рассказал он у себя в Telegram-канале.

Согласно последним данным, потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину превысили 57 тысяч человек.

Читайте также:

В то время как одни мобилизованные спят на бетонном полу, другим и вовсе приходится греться у костров (Фото:Коллаж НВ) «Ох*енная мобилизация»: российские «чмобики» жалуются на ужасающие условия содержания — видео

На этом фоне глава кремлевского режима Владимир Путин объявил 21 сентября о мобилизации граждан РФ.

По словам министра обороны Сергея Шойгу, он планирует отправить на фронт еще 300 тысяч резервистов.

После этого россияне начали массово скупать билеты в другие страны, чтобы избежать участия в войне в Украине. Из-за бегущих из страны граждан РФ на ее границах образовались многокилометровые очереди.

В свою очередь кремлевская марионетка в Чечне Рамзан Кадыров заявил, что мобилизовать жителей республики не намерен.

Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Теги:   Российская агрессия Изюм Харьковская область Российские военные Полковник Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X