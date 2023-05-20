ВСУ за сутки ликвидировали почти 700 оккупантов и уничтожили 19 артсистем — Генштаб
Украинский военный (Фото:Командование Сил специальных операций ВС Украины/Facebook)
Украинские Силы обороны за минувшие сутки ликвидировали 670 российских оккупантов, уничтожили четыре танка, 19 артиллерийских систем врага, шесть средств ПВО и 32 беспилотника.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ с 24 февраля 2022 года по 20 мая 2023 года ориентировочно составили:
личного состава — около 202430 (+670) человек ликвидированоВидео дня
танков — 3781 (+4) ед,
боевых бронированных машин — 7382 (+5) ед,
артиллерийских систем — 3229 (+19) ед,
РСЗО — 564 (+0) ед,
средства ПВО — 325 (+6) ед,
самолетов — 308 (+0) ед,
вертолетов — 294 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 2801 (+32),
крылатые ракеты — 1011 (+0),
корабли / катера — 18 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 6103 (+20) ед,
специальная техника — 423 (+4).