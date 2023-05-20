ВСУ за сутки ликвидировали почти 700 оккупантов и уничтожили 19 артсистем — Генштаб 20 мая, 08:22 Украинский военный (Фото:Командование Сил специальных операций ВС Украины/Facebook)

Украинские Силы обороны за минувшие сутки ликвидировали 670 российских оккупантов, уничтожили четыре танка, 19 артиллерийских систем врага, шесть средств ПВО и 32 беспилотника.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ с 24 февраля 2022 года по 20 мая 2023 года ориентировочно составили:

личного состава — около 202430 (+670) человек ликвидировано Видео дня

танков — 3781 (+4) ед,

боевых бронированных машин — 7382 (+5) ед,

артиллерийских систем — 3229 (+19) ед,

РСЗО — 564 (+0) ед,

средства ПВО — 325 (+6) ед,

самолетов — 308 (+0) ед,

вертолетов — 294 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 2801 (+32),

крылатые ракеты — 1011 (+0),

корабли / катера — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 6103 (+20) ед,

специальная техника — 423 (+4).