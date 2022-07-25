ВСУ ликвидировали около 100 оккупантов ударом по базе в Хрустальном 25 июля, 11:13 ВСУ ударили по гостинице в Хрустальном, где находилась база оккупантов (Фото:Стратком ВСУ)

Вооруженные силы Украины в результате попадания по гостинице в городе Хрустальный Луганской области в ночь на воскресенье, 24 июля, уничтожили около 100 оккупантов.



Об этом сообщает в Telegram Стратегическое командование ВСУ.

Украинские военные попали в командный пункт россиян, находившийся в отеле города Хрустальный.

Ранее сообщалось, что на южном направлении были уничтожены 66 российских оккупантов и их технику.

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24 июля ВСУ в ответ на новый обстрел оккупантами Николаева уничтожили российскую батарею ЗРК С-300 в районе Зеленотропинского Херсонской области.



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