ВСУ ликвидировали около 100 оккупантов ударом по базе в Хрустальном
ВСУ ударили по гостинице в Хрустальном, где находилась база оккупантов (Фото:Стратком ВСУ)
Вооруженные силы Украины в результате попадания по гостинице в городе Хрустальный Луганской области в ночь на воскресенье, 24 июля, уничтожили около 100 оккупантов.
Об этом сообщает в Telegram Стратегическое командование ВСУ.
Украинские военные попали в командный пункт россиян, находившийся в отеле города Хрустальный.
Ранее сообщалось, что на южном направлении были уничтожены 66 российских оккупантов и их технику.
24 июля ВСУ в ответ на новый обстрел оккупантами Николаева уничтожили российскую батарею ЗРК С-300 в районе Зеленотропинского Херсонской области.
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