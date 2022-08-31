ВСУ ликвидировали не менее 10 спецназовцев элитного отряда Росгвардии — СМИ

31 августа, 16:55
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Бойцы Росгвардии (Фото:Росгвардия/Facebook)

Бойцы Росгвардии (Фото:Росгвардия/Facebook)

В ходе войны России против Украины погибли по меньшей мере 10 спецназовцев элитного отряда Росгвардии Меркурий из Смоленска, сообщает Русская служба BBC.

По информации журналистов, 28 июля ветеранская организация Братство краповых беретов — Пенза опубликовала видео отряда спецназа Меркурий. На кадрах показали 18 фото спецназовцев с темными лентами, рядом лежат две гвоздики.

Видео дня

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Днем ранее украинские СМИ сообщили об артобстреле расположения Меркурия в Харьковской области, во время которого отряд, вероятно, понес потери.

https://www.youtube.com/embed/xOkX4wUOxYU

Сопоставляя эти фотографии с данными в открытых источниках, ВВС удалось подтвердить имена 10 погибших спецназовцев, в том числе:

  • майора Виктора Слушкина;
  • старшего прапорщика Павла Степаненко;
  • сержанта Максима Трегубенко;
  • ефрейтора Ярослава Сима.

Некоторые из них погибли еще в мае, а несколько человек за один день — 19 июля 2022 года.

За минувшие сутки ликвидировано 350 российских оккупантов. Общие боевые потери противника с 24 февраля по 31 августа ориентировочно составили около 47 тыс. 900 ликвидированного личного состава.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Росгвардия Война России против Украины

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