«Одним точным ударом». ВСУ уничтожили наблюдательный комплекс оккупантов в Херсонской области 6 августа, 23:20 Муром-М (Фото:Национальная гвардия Украины/Facebook)

Силы обороны Украины ликвидировали наблюдательный комплекс противника Муром-М в Херсонской области.

Об этом в воскресенье, 6 августа, сообщила Национальная гвардия Украины в Facebook.

В Нацгвардии отметили, что наблюдательный комплекс оккупанта был размещен на мосту через реку Конку на Херсонщине. С его помощью россияне вели круглосуточное наблюдение, чтобы не допустить прорыва войск Вооруженных сил Украины.



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По данным Нацгвардии, вражеское средство ликвидировали бойцы 11 бригады имени Грушевского Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины.



В Нацгвардии добавили, что украинские бойцы вычислили координаты вражеского средства видеонаблюдения и одним точным ударом нанесли огневое поражение.



«Мощный Муром-М — комплекс для круглосуточного автономного видеотепловизионного наблюдения», — говорится в сообщении.

6 августа Генеральный штаб ВСУ сообщил, что с начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла почти 250 тысяч своих солдат.