«Успешно демобилизован». ВСУ ликвидировали командира бригады в чине полковника

16 июля, 14:36
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Российский полковник Максим Харламов (Фото:Sternenko/Telegram)

Российский полковник Максим Харламов (Фото:Sternenko/Telegram)

Силы обороны ликвидировали российского полковника, командира 96-й отдельной разведывательной бригады Максима Харламова. Это произошло еще в начале июня.

Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан  (Штирлиц) и украинский активист и волонтер Сергей Стерненко в Telegram.

«Успешно демобилизован — 04.06.2023 г. командир 96 отдельной разведывательной бригады  (Нижний Новгород) полковник Максим Харламов. Смерть врагам!», — написал военный.

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Стерненко в свою очередь обнародовал скриншоты из пропагандистских СМИ, которые опубликовали доказательства относительно ликвидации полковника. В них говорится о том, что состоялась церемония «по увековечению памяти» Харламова.

«4 июня он трагически погиб при исполнении долга», — говорится в сообщениях росСМИ.

11 июля стало известно, что вблизи оккупированного Бердянска в Запорожской области ликвидировали российского генерал-лейтенанта Олега Цокова.

С августа 2022 года он был командиром 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии РФ. Звание генерал-лейтенант получил в 2023-м. Кроме полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в двух чеченских войнах и войне в Сирии.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Российские военные Ликвидация Полковник Смерть Война России против Украины

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