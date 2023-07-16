«Успешно демобилизован». ВСУ ликвидировали командира бригады в чине полковника 16 июля, 14:36 Российский полковник Максим Харламов (Фото:Sternenko/Telegram)

Силы обороны ликвидировали российского полковника, командира 96-й отдельной разведывательной бригады Максима Харламова. Это произошло еще в начале июня.

Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) и украинский активист и волонтер Сергей Стерненко в Telegram.

«Успешно демобилизован — 04.06.2023 г. командир 96 отдельной разведывательной бригады (Нижний Новгород) полковник Максим Харламов. Смерть врагам!», — написал военный.

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Стерненко в свою очередь обнародовал скриншоты из пропагандистских СМИ, которые опубликовали доказательства относительно ликвидации полковника. В них говорится о том, что состоялась церемония «по увековечению памяти» Харламова.

«4 июня он трагически погиб при исполнении долга», — говорится в сообщениях росСМИ.

11 июля стало известно, что вблизи оккупированного Бердянска в Запорожской области ликвидировали российского генерал-лейтенанта Олега Цокова.

С августа 2022 года он был командиром 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии РФ. Звание генерал-лейтенант получил в 2023-м. Кроме полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в двух чеченских войнах и войне в Сирии.