«Успешно демобилизован». ВСУ ликвидировали командира бригады в чине полковника
Российский полковник Максим Харламов (Фото:Sternenko/Telegram)
Силы обороны ликвидировали российского полковника, командира 96-й отдельной разведывательной бригады Максима Харламова. Это произошло еще в начале июня.
Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) и украинский активист и волонтер Сергей Стерненко в Telegram.
«Успешно демобилизован —
Стерненко в свою очередь обнародовал скриншоты из пропагандистских СМИ, которые опубликовали доказательства относительно ликвидации полковника. В них говорится о том, что состоялась церемония «по увековечению памяти» Харламова.
«4 июня он трагически погиб при исполнении долга», — говорится в сообщениях росСМИ.
11 июля стало известно, что вблизи оккупированного Бердянска в Запорожской области ликвидировали российского генерал-лейтенанта Олега Цокова.
С августа 2022 года он был командиром 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии РФ. Звание генерал-лейтенант получил в 2023-м. Кроме полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в двух чеченских войнах и войне в Сирии.