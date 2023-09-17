ВСУ ликвидировали командира 31 десантной бригады оккупантов Кондрашкина

17 сентября, 23:09
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Александр Ходаковский (Фото:Александр Ходаковский/Telegram)

Александр Ходаковский (Фото:Александр Ходаковский/Telegram)

Украинские силы ликвидировали командира 31-й Ульяновской десантной бригады оккупационных войск полковника Андрея Кондрашкина, сообщил так называемый «заместитель начальника Росгвардии по ДНР» коллаборант Александр Ходаковский.

Журналист Денис Казанский в Telegram сообщает, что 31-я Ульяновская ДШБ, которой командовал Кондрашкин принимала участие в оккупации Крыма и захвате Иловайска в 2014 году, а также в боях за Гостомель в 2022.

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«Гибель командира такого уровня означает, что в очередной раз был метко поражен командный пункт в тылу у российских оккупантов», — добавил Казанский.

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения страна-агрессор потеряла в Украине 271 320 оккупантов, из них 530 — за последние сутки.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины

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