«Бизнес лопнул». Украинские военные полностью ликвидировали группу ЧВК Вагнера 19 июля, 23:36 Нашивки ликвидированных российских боевиков (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Генштаб ВСУ сообщил, что воины 58-ой отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Виговского полностью ликвидировали группу ЧВК Вагнера (Лига).

На нашивках некоторых российских оккупантов были надписи Наш бизнес смерть, и бизнес идет хорошо.

«Кровавый „бизнес“ этих вражеских наемников сегодня лопнул. Еще раз напоминаем врагу, что в Украине незваных гостей ждет только смерть. А из романтики легкого заработка одна перспектива — стать частицей плодородного украинского чернозема», — сообщили в Генштабе.

Видео дня

Ранее Министерство обороны Великобритании сообщило, что группа российских наемников Вагнер понесла большие потери на войне, которую Россия развязала против Украины. Поэтому руководство группы снизило требования для тех, кто хочет взять в руки оружие за деньги.

По информации ведомства, Москва использовала Вагнер в качестве подкрепления для сил на линии фронта, а также чтобы частично «смягчить нехватку личного состава и компенсировать потери» в войне против Украины. В британском министерстве уверены, что российские наемники играли центральную роль в боях за контроль над городом Попасная и Лисичанск.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.