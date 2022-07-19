«Бизнес лопнул». Украинские военные полностью ликвидировали группу ЧВК Вагнера

19 июля, 23:36
Нашивки ликвидированных российских боевиков (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Нашивки ликвидированных российских боевиков (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Генштаб ВСУ сообщил, что воины 58-ой отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Виговского полностью ликвидировали группу ЧВК Вагнера (Лига).

На нашивках некоторых российских оккупантов были надписи Наш бизнес смерть, и бизнес идет хорошо.

«Кровавый „бизнес“ этих вражеских наемников сегодня лопнул. Еще раз напоминаем врагу, что в Украине незваных гостей ждет только смерть. А из романтики легкого заработка одна перспектива — стать частицей плодородного украинского чернозема», — сообщили в Генштабе.

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Ранее Министерство обороны Великобритании сообщило, что группа российских наемников Вагнер понесла большие потери на войне, которую Россия развязала против Украины. Поэтому руководство группы снизило требования для тех, кто хочет взять в руки оружие за деньги.

По информации ведомства, Москва использовала Вагнер в качестве подкрепления для сил на линии фронта, а также чтобы частично «смягчить нехватку личного состава и компенсировать потери» в войне против Украины. В британском министерстве уверены, что российские наемники играли центральную роль в боях за контроль над городом Попасная и Лисичанск.

https://www.youtube.com/watch?v=3SZR1IimGE8
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Война в Украине Частная военная компания Вагнера Война России против Украины

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