ВСУ ликвидировали до 200 оккупантов на Таврическом направлении — Тарнавский

5 сентября, 16:54
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Артиллерийские подразделения ВСУ на Таврическом направлении в течение суток выполнили 1218 огневых задач (Фото:REUTERS/Олександр Ратушняк)

Артиллерийские подразделения ВСУ на Таврическом направлении в течение суток выполнили 1218 огневых задач (Фото:REUTERS/Олександр Ратушняк)

ВСУ за минувшие сутки ликвидировали до 200 российских оккупантов на Таврическом направлении.

Об этом сообщил во вторник, 5 сентября, командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский в Telegram.

По его данным, за прошедшие сутки враг тринадцать раз атаковал позиции украинских бойцов и совершил 788 обстрелов. Также россияне нанесли один ракетный и 24 авиаудара.

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Артиллерийские подразделения ВСУ на Таврическом направлении в течение суток выполнили 1218 огневых задач, добавил он.

«За последние сутки потери врага составили 172 человека (безвозвратные — 63, раненые — 106, пленные — 3)», — сообщил он.

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Тарнавский добавил, что ВСУ уничтожили еще 20 единиц военной техники российских захватчиков, а именно:

  • 2 танка;
  • 2 ББМ;
  • 7 артиллерийских систем и минометов;
  • 2 БПЛА;
  • 5 единиц автомобильной техники;
  • 2 единицы специальной техники.

Также на этом направлении нашими бойцами было уничтожено три склада боеприпасов и один пункт управления врага.

По данным Генштаба, в Украине за минувшие сутки ликвидировали 560 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 265 тысяч военных.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Контрнаступление Война России против Украины Александр Тарнавский

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