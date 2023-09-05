ВСУ ликвидировали до 200 оккупантов на Таврическом направлении — Тарнавский 5 сентября, 16:54 Артиллерийские подразделения ВСУ на Таврическом направлении в течение суток выполнили 1218 огневых задач (Фото:REUTERS/Олександр Ратушняк)

ВСУ за минувшие сутки ликвидировали до 200 российских оккупантов на Таврическом направлении.

Об этом сообщил во вторник, 5 сентября, командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский в Telegram.

По его данным, за прошедшие сутки враг тринадцать раз атаковал позиции украинских бойцов и совершил 788 обстрелов. Также россияне нанесли один ракетный и 24 авиаудара.

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Артиллерийские подразделения ВСУ на Таврическом направлении в течение суток выполнили 1218 огневых задач, добавил он.

«За последние сутки потери врага составили 172 человека (безвозвратные — 63, раненые — 106, пленные — 3)», — сообщил он.

Тарнавский добавил, что ВСУ уничтожили еще 20 единиц военной техники российских захватчиков, а именно:

2 танка;

2 ББМ;

7 артиллерийских систем и минометов;

2 БПЛА;

5 единиц автомобильной техники;

2 единицы специальной техники.

Также на этом направлении нашими бойцами было уничтожено три склада боеприпасов и один пункт управления врага.

По данным Генштаба, в Украине за минувшие сутки ликвидировали 560 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 265 тысяч военных.