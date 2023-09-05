ВСУ ликвидировали до 200 оккупантов на Таврическом направлении — Тарнавский
Артиллерийские подразделения ВСУ на Таврическом направлении в течение суток выполнили 1218 огневых задач (Фото:REUTERS/Олександр Ратушняк)
ВСУ за минувшие сутки ликвидировали до 200 российских оккупантов на Таврическом направлении.
Об этом сообщил во вторник, 5 сентября, командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский в Telegram.
По его данным, за прошедшие сутки враг тринадцать раз атаковал позиции украинских бойцов и совершил 788 обстрелов. Также россияне нанесли один ракетный и 24 авиаудара.
Артиллерийские подразделения ВСУ на Таврическом направлении в течение суток выполнили 1218 огневых задач, добавил он.
«За последние сутки потери врага составили 172 человека (безвозвратные — 63, раненые — 106, пленные — 3)», — сообщил он.
Тарнавский добавил, что ВСУ уничтожили еще 20 единиц военной техники российских захватчиков, а именно:
- 2 танка;
- 2 ББМ;
- 7 артиллерийских систем и минометов;
- 2 БПЛА;
- 5 единиц автомобильной техники;
- 2 единицы специальной техники.
Также на этом направлении нашими бойцами было уничтожено три склада боеприпасов и один пункт управления врага.
По данным Генштаба, в Украине за минувшие сутки ликвидировали 560 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 265 тысяч военных.