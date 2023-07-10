ВСУ ликвидировали более двух рот оккупантов и девять складов на Таврическом направлении — Тарнавский

10 июля, 22:58
Поделиться:
На Таврическом направлении движение Сил обороны продолжается, сообщили в ВСУ (Фото:Генштаб/Facebook)

На Таврическом направлении движение Сил обороны продолжается, сообщили в ВСУ (Фото:Генштаб/Facebook)

На Таврическом направлении потери оккупантов за понедельник, 10 июля, составили более двух рот убитыми и ранеными. Украинские силы продолжают продвигаться вперед.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский в Telegram.

«Идем вперед. На Таврическом направлении движение Сил обороны продолжается. Враг уничтожается», — пишет он.

Видео дня

По его данным, артиллерийские подразделения Сил обороны в течение суток выполнили 1179 огневых задач.

«За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более двух рот. Уничтожены 17 единиц военной техники противника», — сообщил он.

Тарнавский уточнил, что были ликвидированы:

Читайте также:

128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада (Фото:Объединенный пресс-центр Сил обороны таврического направления) На границе Донецкой и Запорожской областей. ВСУ продвигаются на таврическом направлении, оккупанты нервничают и взрывают дамбы — подробности
  • танк,
  • БМП,
  • 2 БПЛА Zala,
  • БПЛА Supercam,
  • самоходная артиллерийская установка 2С3 Акация,
  • станция РЭБ,
  • комплекс дальнего визуального наблюдения Муром-М,
  • автомобильная техника.

Также, он отметил, что было уничтожено 9 складов боеприпасов врага.

7 июля руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что успех контрнаступления ВСУ будет, но позже.

3 июля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что за неделю Силы обороны освободили еще 9 кв. км на востоке и 28,4 кв. км на юге Украины. Всего Минобороны сообщало об освобождении в июне девяти населенных пунктов.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Наступление Контрнаступление Александр Тарнавский

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X