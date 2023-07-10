ВСУ ликвидировали более двух рот оккупантов и девять складов на Таврическом направлении — Тарнавский 10 июля, 22:58 На Таврическом направлении движение Сил обороны продолжается, сообщили в ВСУ (Фото:Генштаб/Facebook)

На Таврическом направлении потери оккупантов за понедельник, 10 июля, составили более двух рот убитыми и ранеными. Украинские силы продолжают продвигаться вперед.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский в Telegram.

«Идем вперед. На Таврическом направлении движение Сил обороны продолжается. Враг уничтожается», — пишет он.

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По его данным, артиллерийские подразделения Сил обороны в течение суток выполнили 1179 огневых задач.

«За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более двух рот. Уничтожены 17 единиц военной техники противника», — сообщил он.

Тарнавский уточнил, что были ликвидированы:

танк,

БМП,

2 БПЛА Zala,

БПЛА Supercam,

Supercam, самоходная артиллерийская установка 2С3 Акация,

станция РЭБ,

комплекс дальнего визуального наблюдения Муром-М,

автомобильная техника.

Также, он отметил, что было уничтожено 9 складов боеприпасов врага.

7 июля руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что успех контрнаступления ВСУ будет, но позже.

3 июля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что за неделю Силы обороны освободили еще 9 кв. км на востоке и 28,4 кв. км на юге Украины. Всего Минобороны сообщало об освобождении в июне девяти населенных пунктов.