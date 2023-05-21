Минус 730 оккупантов за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российской армии в войне против Украины 21 мая, 08:35 Украинские военные «минуснули» более 700 оккупантов за сутки (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла более 203 тысяч своих солдат — из них 730 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки. Также украинские защитники уничтожили десятки единиц вражеской техники.

Такие данные по состоянию на утро воскресенья, 21 мая, обнародовали в Генштабе ВСУ.

Общие потери противника за 451 день полномасштабной войны с 24.02.2022 по 21.05.2023 ориентировочно составили:

Видео дня

личный состав — около 203160 (+730) человек ликвидировано

танки — 3783 (+2)

боевые бронированные машины — 7398 (+16)

артиллерийские системы — 3258 (+29)

РСЗВ — 564 (+0)

средства ПВО — 327 (+2)

самолеты — 308 (+0)

вертолеты — 294 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня — 2822 (+21)

крылатые ракеты — 1011 (+0)

корабли / катера — 18 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны — 6115 (+12)

специальная техника — 425 (+2)

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что российские оккупанты под Бахмутом ежедневно теряют по батальону, потери страны-террориста РФ на Бахмутском направлении уже достигли 70 тысяч убитыми и ранеными.