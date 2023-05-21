Минус 730 оккупантов за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российской армии в войне против Украины
Украинские военные «минуснули» более 700 оккупантов за сутки (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла более 203 тысяч своих солдат — из них 730 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки. Также украинские защитники уничтожили десятки единиц вражеской техники.
Такие данные по состоянию на утро воскресенья, 21 мая, обнародовали в Генштабе ВСУ.
Общие потери противника за 451 день полномасштабной войны
личный состав — около 203160 (+730) человек ликвидировано
танки — 3783 (+2)
боевые бронированные машины — 7398 (+16)
артиллерийские системы — 3258 (+29)
РСЗВ — 564 (+0)
средства ПВО — 327 (+2)
самолеты — 308 (+0)
вертолеты — 294 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня — 2822 (+21)
крылатые ракеты — 1011 (+0)
корабли / катера — 18 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны — 6115 (+12)
специальная техника — 425 (+2)
Министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что российские оккупанты под Бахмутом ежедневно теряют по батальону, потери страны-террориста РФ на Бахмутском направлении уже достигли 70 тысяч убитыми и ранеными.