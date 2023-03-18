Еще 880 ликвидированных оккупантов за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российской армии в войне против Украины

18 марта, 08:29
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Россия потеряла уже более 164 тысяч своих солдат в полномасштабной войне против Украины (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Россия потеряла уже более 164 тысяч своих солдат в полномасштабной войне против Украины (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла более 164 тысяч своих солдат — из них 880 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.

Такие данные по состоянию на утро субботы, 18 марта, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

Общие потери противника за 387 дней полномасштабной войны с 24.02.2022 по 18.03.2023 ориентировочно составили:

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  • личного состава — около 164 200 (+880) человек ликвидировано
  • танков — 3511 (+5) ед.
  • боевых бронированных машин — 6830 (+7) ед.
  • артиллерийских систем — 2560 (+8) ед.
  • РСЗО / MLRS — 506 (+2) ед.
  • средств ПВО — 265 (+0) ед.
  • самолетов — 305 (+0) ед.
  • вертолетов — 290 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2159 (+14)
  • крылатых ракет — 907 (+0)
  • кораблей /катеров — 18 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5404 (+3) ед.
  • специальной техники — 259 (+1)

Данные уточняются.

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Редактор: София Лазарова

Теги:   Донецкая область Бахмут Война России против Украины Боевые потери Генштаб ВСУ российские потери потери врага

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