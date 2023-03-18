Еще 880 ликвидированных оккупантов за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российской армии в войне против Украины
Россия потеряла уже более 164 тысяч своих солдат в полномасштабной войне против Украины (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)
С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла более 164 тысяч своих солдат — из них 880 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.
Такие данные по состоянию на утро субботы, 18 марта, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.
Общие потери противника за 387 дней полномасштабной войны
- личного состава — около 164 200 (+880) человек ликвидировано
- танков — 3511 (+5) ед.
- боевых бронированных машин — 6830 (+7) ед.
- артиллерийских систем — 2560 (+8) ед.
- РСЗО / MLRS — 506 (+2) ед.
- средств ПВО — 265 (+0) ед.
- самолетов — 305 (+0) ед.
- вертолетов — 290 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2159 (+14)
- крылатых ракет — 907 (+0)
- кораблей /катеров — 18 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн — 5404 (+3) ед.
- специальной техники — 259 (+1)
Данные уточняются.