Еще 880 ликвидированных оккупантов за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российской армии в войне против Украины 18 марта, 08:29 Россия потеряла уже более 164 тысяч своих солдат в полномасштабной войне против Украины (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла более 164 тысяч своих солдат — из них 880 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.



Такие данные по состоянию на утро субботы, 18 марта, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

Общие потери противника за 387 дней полномасштабной войны с 24.02.2022 по 18.03.2023 ориентировочно составили:

Видео дня

личного состава — около 164 200 ( +880) человек ликвидировано

человек ликвидировано танков — 3511 ( +5) ед.

ед. боевых бронированных машин — 6830 ( +7) е д.

д. артиллерийских систем — 2560 ( +8) ед.

ед. РСЗО / MLRS — 506 ( +2) ед.

+2) ед. средств ПВО — 265 ( +0) ед.

+0) ед. самолетов — 305 ( +0) ед.

+0) ед. вертолетов — 290 ( +0) ед.

+0) ед. БПЛА оперативно-тактического уровня — 2159 ( +14)

крылатых ракет — 907 ( +0)

+0) кораблей /катеров — 18 ( +0) ед.

+0) ед. автомобильной техники и автоцистерн — 5404 ( +3) ед.

+3) ед. специальной техники — 259 ( +1)

Данные уточняются.

