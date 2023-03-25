ВСУ за сутки ликвидировали 720 оккупантов и более полусотни единиц вражеской техники — Генштаб 25 марта, 09:22 Украинский танк вблизи Бахмута Донецкой области, где силы обороны продолжают наносить потери оккупантам (Фото:Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла почти 170 тысяч своих солдат — из них 720 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.



Такие данные по состоянию на утро субботы, 25 марта, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

Общие потери противника за 394 дня полномасштабной войны с 24.02.2022 по 24.03.2023 ориентировочно составили:

Видео дня

личного состава - около 169 890 ( +720 ) человек ликвидировано

) человек ликвидировано танков - 3580 ( +6) ед.

ед. боевых бронированных машин - 6932 ( +11) ед.

ед. артиллерийских систем - 2623 ( +7 ) ед.

) ед. РСЗО - 520 ( +9 ) ед.

) ед. средства ПВО - 276 ( +0) ед.

+0) ед. самолетов - 305 ( +0) ед.

+0) ед. вертолетов — 291 ( +1) ед.

+1) ед. БПЛА оперативно-тактического уровня - 2214 ( +6)

крылатые ракеты - 911 ( +0)

+0) корабли /катера — 18 ( +0) ед.

+0) ед. автомобильной техники и автоцистерн — 5483 ( +19) ед.

ед. специальная техника — 279 ( +2)

Данные уточняются.