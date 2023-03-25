ВСУ за сутки ликвидировали 720 оккупантов и более полусотни единиц вражеской техники — Генштаб

25 марта, 09:22
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Украинский танк вблизи Бахмута Донецкой области, где силы обороны продолжают наносить потери оккупантам (Фото:Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Украинский танк вблизи Бахмута Донецкой области, где силы обороны продолжают наносить потери оккупантам (Фото:Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла почти 170 тысяч своих солдат — из них 720 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.

Такие данные по состоянию на утро субботы, 25 марта, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

Общие потери противника за 394 дня полномасштабной войны с 24.02.2022 по 24.03.2023 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 169 890 (+720) человек ликвидировано
  • танков - 3580 (+6) ед.
  • боевых бронированных машин - 6932 (+11) ед.
  • артиллерийских систем - 2623 (+7) ед.
  • РСЗО - 520 (+9) ед.
  • средства ПВО - 276 (+0) ед.
  • самолетов - 305 (+0) ед.
  • вертолетов — 291 (+1) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2214 (+6)
  • крылатые ракеты - 911 (+0)
  • корабли /катера — 18 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5483 (+19) ед.
  • специальная техника — 279 (+2)

Данные уточняются.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Донецкая область Российские войска Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Войска РФ Армия России Российские военные Российская армия Бахмут Война России против Украины Боевые потери Генштаб ВСУ российские потери потери врага

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