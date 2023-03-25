ВСУ за сутки ликвидировали 720 оккупантов и более полусотни единиц вражеской техники — Генштаб
Украинский танк вблизи Бахмута Донецкой области, где силы обороны продолжают наносить потери оккупантам (Фото:Serhii Nuzhnenko via REUTERS)
С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла почти 170 тысяч своих солдат — из них 720 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.
Такие данные по состоянию на утро субботы, 25 марта, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.
Общие потери противника за 394 дня полномасштабной войны
- личного состава - около 169 890 (+720) человек ликвидировано
- танков - 3580 (+6) ед.
- боевых бронированных машин - 6932 (+11) ед.
- артиллерийских систем - 2623 (+7) ед.
- РСЗО - 520 (+9) ед.
- средства ПВО - 276 (+0) ед.
- самолетов - 305 (+0) ед.
- вертолетов — 291 (+1) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2214 (+6)
- крылатые ракеты - 911 (+0)
- корабли /катера — 18 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн — 5483 (+19) ед.
- специальная техника — 279 (+2)
Данные уточняются.