Генштаб о потерях РФ: за сутки в Украине уничтожили более 700 оккупантов, 21 танк и восемь артиллерийских систем 19 марта, 08:03 Украинские военные уничтожили более 700 оккупантов за сутки (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

В Украине за сутки ликвидировали около 710 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери РФ превысили 164 тысяч военных.

По данным Генштаба по состоянию на воскресенье, 19 марта, потери РФ составляют:

личный состав — около 164 910 ( +710) человек ликвидировано

+710) человек ликвидировано танки — 3532 ( +21),

+21), боевые бронированные машины — 6853 ( +23),

+23), артиллерийские системы — 2568 ( +8),

+8), РСЗО — 507 ( +1),

+1), средства ПВО — 268 ( +3),

+3), самолеты — 305 ( +0),

+0), вертолеты — 290 ( +0),

+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 2159 ( +0),

+0), крылатые ракеты — 907 ( +0),

+0), корабли /катера — 18 ( +0),

+0), автомобильная техника и автоцистерны — 5408 ( +4),

+4), специальная техника — 262 ( +3).

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Ранее в Генштабе сообщалось, что украинские силы создали тактику так называемой «сетки смерти», обеспечивающей уничтожение до 80% техники и живой силы оккупационных войск РФ.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV