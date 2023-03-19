Генштаб о потерях РФ: за сутки в Украине уничтожили более 700 оккупантов, 21 танк и восемь артиллерийских систем
Украинские военные уничтожили более 700 оккупантов за сутки (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
В Украине за сутки ликвидировали около 710 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери РФ превысили 164 тысяч военных.
По данным Генштаба по состоянию на воскресенье, 19 марта, потери РФ составляют:
- личный состав — около 164 910 (+710) человек ликвидировано
- танки — 3532 (+21),
- боевые бронированные машины — 6853 (+23),
- артиллерийские системы — 2568 (+8),
- РСЗО — 507 (+1),
- средства ПВО — 268 (+3),
- самолеты — 305 (+0),
- вертолеты — 290 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2159 (+0),
- крылатые ракеты — 907 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0),
- автомобильная техника и автоцистерны — 5408 (+4),
- специальная техника — 262 (+3).
Ранее в Генштабе сообщалось, что украинские силы создали тактику так называемой «сетки смерти», обеспечивающей уничтожение до 80% техники и живой силы оккупационных войск РФ.