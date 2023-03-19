Генштаб о потерях РФ: за сутки в Украине уничтожили более 700 оккупантов, 21 танк и восемь артиллерийских систем

19 марта, 08:03
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Украинские военные уничтожили более 700 оккупантов за сутки (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Украинские военные уничтожили более 700 оккупантов за сутки (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

В Украине за сутки ликвидировали около 710 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери РФ превысили 164 тысяч военных.

По данным Генштаба по состоянию на воскресенье, 19 марта, потери РФ составляют:

  • личный состав — около 164 910 (+710) человек ликвидировано
  • танки — 3532 (+21),
  • боевые бронированные машины — 6853 (+23),
  • артиллерийские системы — 2568 (+8),
  • РСЗО — 507 (+1),
  • средства ПВО — 268 (+3),
  • самолеты — 305 (+0),
  • вертолеты — 290 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2159 (+0),
  • крылатые ракеты — 907 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0),
  • автомобильная техника и автоцистерны — 5408 (+4),
  • специальная техника — 262 (+3).

Видео дня

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0WGMTFKPsZXteRHTEdehTmjfxdPsohCEhJ4NSt5N7eyTaymirnMbNi1tUJyFzXracl&show_text=true&width=500

Ранее в Генштабе сообщалось, что украинские силы создали тактику так называемой «сетки смерти», обеспечивающей уничтожение до 80% техники и живой силы оккупационных войск РФ.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери потери врага

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