ВСУ за сутки ликвидировали еще около 700 российских окупантов и уничтожили вражеский вертолет 23 апреля, 08:15 Украинские защитники ведут огонь на бахмутском направлении (Фото:REUTERS / Kai Pfaffenbach)

С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла более 186 тысяч своих солдат — из них 690 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки. Также украинские защитники сбили один вражеский вертолет.



Такие данные на утро воскресенья, 23 апреля, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.



Общие потери противника за 423 дня полномасштабной войны с 24.02.2022 по 22.04.2023 ориентировочно составили:

Видео дня

личного состава - около 186 420 ( +690 ) лиц ликвидирован

) лиц ликвидирован танков - 3675 ( +3 ) ед.

) ед. боевых бронированных машин - 7131 ( +1 ) ед.

) ед. артиллерийских систем - 2837 ( +5 ) ед.

) ед. РСЗО - 539 ( +0) ед.

+0) ед. средства ПВО - 289 ( +0) ед.

+0) ед. самолетов - 308 ( +0) ед.

+0) ед. вертолетов — 294 ( +1 ) ед.

) ед. БПЛА оперативно-тактического уровня - 2402 ( +4 )

) крылатые ракеты - 911 ( +0)

+0) корабли /катера — 18 ( +0) ед.

+0) ед. автомобильной техники и автоцистерн - 5730 (+12) ед.

ед. специальная техника — 339 ( +2)

Данные уточняются.