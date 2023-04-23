ВСУ за сутки ликвидировали еще около 700 российских окупантов и уничтожили вражеский вертолет

23 апреля, 08:15
Поделиться:
Украинские защитники ведут огонь на бахмутском направлении (Фото:REUTERS / Kai Pfaffenbach)

Украинские защитники ведут огонь на бахмутском направлении (Фото:REUTERS / Kai Pfaffenbach)

С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла более 186 тысяч своих солдат — из них 690 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки. Также украинские защитники сбили один вражеский вертолет.

Такие данные на утро воскресенья, 23 апреля, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

Общие потери противника за 423 дня полномасштабной войны с 24.02.2022 по 22.04.2023 ориентировочно составили:

Видео дня

  • личного состава - около 186 420 (+690) лиц ликвидирован
  • танков - 3675 (+3) ед.
  • боевых бронированных машин - 7131 (+1) ед.
  • артиллерийских систем - 2837 (+5) ед.
  • РСЗО - 539 (+0) ед.
  • средства ПВО - 289 (+0) ед.
  • самолетов - 308 (+0) ед.
  • вертолетов — 294 (+1) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2402 (+4)
  • крылатые ракеты - 911 (+0)
  • корабли /катера — 18 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5730 (+12) ед.
  • специальная техника — 339 (+2)

Данные уточняются.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0HmKvpd8kjed8NrjRZthNUZufxmJzdKyEiQKVrAasPBDjahw1JitiqrDW1i35ihryl
Редактор: София Лазарова

Теги:   Россия Российские войска Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Войска РФ Армия России Российская армия Война России против Украины Боевые потери Генштаб ВСУ российские потери потери врага

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X