ВСУ за сутки ликвидировали еще около 700 российских окупантов и уничтожили вражеский вертолет
Украинские защитники ведут огонь на бахмутском направлении (Фото:REUTERS / Kai Pfaffenbach)
С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла более 186 тысяч своих солдат — из них 690 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки. Также украинские защитники сбили один вражеский вертолет.
Такие данные на утро воскресенья, 23 апреля, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.
Общие потери противника за 423 дня полномасштабной войны
- личного состава - около 186 420 (+690) лиц ликвидирован
- танков - 3675 (+3) ед.
- боевых бронированных машин - 7131 (+1) ед.
- артиллерийских систем - 2837 (+5) ед.
- РСЗО - 539 (+0) ед.
- средства ПВО - 289 (+0) ед.
- самолетов - 308 (+0) ед.
- вертолетов — 294 (+1) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2402 (+4)
- крылатые ракеты - 911 (+0)
- корабли /катера — 18 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн - 5730 (+12) ед.
- специальная техника — 339 (+2)
Данные уточняются.