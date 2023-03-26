Более 170 тысяч мертвых оккупантов. Генштаб обновил данные о потерях РФ с начала полномасштабного вторжения

26 марта, 07:56
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Украинские военные (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Украинские военные (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину ликвидировали более 170 тысяч российских оккупантов. За сутки уничтожили около 660 военных РФ.

По данным Генштаба по состоянию на воскресенье, 26 марта, потери РФ составляют:

  • личный состав - около 170550 (+660 ) человек ликвидировано
  • танки — 3595 (+15 )
  • боевые бронированные машины — 6947 (+15 )
  • артиллерийские системы - 2631 (+8 )
  • РСЗО - 522 (+2 )
  • средства ПВО - 277 (+1 )
  • самолеты — 305 (+0)
  • вертолеты — 291 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2216 (+2 )
  • крылатые ракеты - 911 (+0)
  • корабли /катера — 18 (+0)
  • автомобильная техника и автоцистерны — 5486 (+3 )
  • специальная техника — 282 (+3 ).

Видео дня

Накануне Генштаб сообщал, что для восполнения огромных потерь РФ отправила в Мелитополь срочников из Южной Осетии без подготовки.

Также сообщалось, что среди раненых российских оккупантов растет смертность.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери потери врага

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