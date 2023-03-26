Более 170 тысяч мертвых оккупантов. Генштаб обновил данные о потерях РФ с начала полномасштабного вторжения 26 марта, 07:56 Украинские военные (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину ликвидировали более 170 тысяч российских оккупантов. За сутки уничтожили около 660 военных РФ.

По данным Генштаба по состоянию на воскресенье, 26 марта, потери РФ составляют:

личный состав - около 170550 ( +660 ) человек ликвидировано

) человек ликвидировано танки — 3595 ( +15 )

) боевые бронированные машины — 6947 ( +15 )

) артиллерийские системы - 2631 ( +8 )

) РСЗО - 522 ( +2 )

) средства ПВО - 277 ( +1 )

) самолеты — 305 ( +0)

+0) вертолеты — 291 ( +0)

+0) БПЛА оперативно-тактического уровня - 2216 ( +2 )

) крылатые ракеты - 911 ( +0)

+0) корабли /катера — 18 ( +0)

+0) автомобильная техника и автоцистерны — 5486 ( +3 )

) специальная техника — 282 ( +3 ).

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Накануне Генштаб сообщал, что для восполнения огромных потерь РФ отправила в Мелитополь срочников из Южной Осетии без подготовки.

Также сообщалось, что среди раненых российских оккупантов растет смертность.