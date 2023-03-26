Более 170 тысяч мертвых оккупантов. Генштаб обновил данные о потерях РФ с начала полномасштабного вторжения
Украинские военные (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
С начала полномасштабного вторжения в Украину ликвидировали более 170 тысяч российских оккупантов. За сутки уничтожили около 660 военных РФ.
По данным Генштаба по состоянию на воскресенье, 26 марта, потери РФ составляют:
- личный состав - около 170550 (+660 ) человек ликвидировано
- танки — 3595 (+15 )
- боевые бронированные машины — 6947 (+15 )
- артиллерийские системы - 2631 (+8 )
- РСЗО - 522 (+2 )
- средства ПВО - 277 (+1 )
- самолеты — 305 (+0)
- вертолеты — 291 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2216 (+2 )
- крылатые ракеты - 911 (+0)
- корабли /катера — 18 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны — 5486 (+3 )
- специальная техника — 282 (+3 ).
Накануне Генштаб сообщал, что для восполнения огромных потерь РФ отправила в Мелитополь срочников из Южной Осетии без подготовки.
Также сообщалось, что среди раненых российских оккупантов растет смертность.