Генштаб сообщил о потерях РФ: за сутки в Украине ликвидировали более 660 оккупантов и шесть танков

26 февраля, 08:31
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Украинский военный (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Украинский военный (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали около 660 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения утраты РФ превысили 148 тысяч военных.

Такие данные на утро воскресенья, 26 февраля, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

Общие потери противника за 368 дней полномасштабной войны с 24.02.2022 по 26.02.2023 ориентировочно составили:

Видео дня

  • личный состав - 148130 (+660) человек ликвидировано
  • танки — 3381 (+6)
  • боевые бронированные машины — 6615 (+6)
  • артиллерийские системы - 2380 (+7)
  • РСЗО - 475 (+0)
  • средства ПВО - 247 (+0)
  • самолеты — 299 (+0)
  • вертолеты — 288 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2037 (+2)
  • крылатые ракеты - 873 (+0)
  • корабли /катера — 18 (+0)
  • автомобильная техника и автоцистерны — 5242 (+7)
  • специальная техника - 230 (+0).
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0259ogZSU2bQHqLecsmyyeGb2yrp8ioPACwMnen35WHaAkRBBHrhmM2A7sMM9x6sGul&show_text=true&width=500

Накануне в Генштабе сообщили, что в попытках захватить Бахмут войска РФ теряют убитыми тысячи военных, а наемников ПИК Вагнера вообще не считают.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Российская агрессия Армия России Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери потери врага

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