Генштаб сообщил о потерях РФ: за сутки в Украине ликвидировали более 660 оккупантов и шесть танков 26 февраля, 08:31 Украинский военный (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали около 660 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения утраты РФ превысили 148 тысяч военных.

Такие данные на утро воскресенья, 26 февраля, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

Общие потери противника за 368 дней полномасштабной войны с 24.02.2022 по 26.02.2023 ориентировочно составили:

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личный состав - 148130 ( +660) человек ликвидировано

+660) человек ликвидировано танки — 3381 ( +6)

+6) боевые бронированные машины — 6615 ( +6)

+6) артиллерийские системы - 2380 ( +7)

+7) РСЗО - 475 ( +0)

+0) средства ПВО - 247 ( +0)

+0) самолеты — 299 ( +0)

+0) вертолеты — 288 ( +0)

+0) БПЛА оперативно-тактического уровня - 2037 ( +2)

+2) крылатые ракеты - 873 ( +0)

+0) корабли /катера — 18 ( +0)

+0) автомобильная техника и автоцистерны — 5242 ( +7)

+7) специальная техника - 230 ( +0).

Накануне в Генштабе сообщили, что в попытках захватить Бахмут войска РФ теряют убитыми тысячи военных, а наемников ПИК Вагнера вообще не считают.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV