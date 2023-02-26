Генштаб сообщил о потерях РФ: за сутки в Украине ликвидировали более 660 оккупантов и шесть танков
Украинский военный (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали около 660 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения утраты РФ превысили 148 тысяч военных.
Такие данные на утро воскресенья, 26 февраля, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.
Общие потери противника за 368 дней полномасштабной войны
- личный состав - 148130 (+660) человек ликвидировано
- танки — 3381 (+6)
- боевые бронированные машины — 6615 (+6)
- артиллерийские системы - 2380 (+7)
- РСЗО - 475 (+0)
- средства ПВО - 247 (+0)
- самолеты — 299 (+0)
- вертолеты — 288 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2037 (+2)
- крылатые ракеты - 873 (+0)
- корабли /катера — 18 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны — 5242 (+7)
- специальная техника - 230 (+0).
Накануне в Генштабе сообщили, что в попытках захватить Бахмут войска РФ теряют убитыми тысячи военных, а наемников ПИК Вагнера вообще не считают.