Плюс 650 ликвидированных оккупантов за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российской армии в Украине
Украинские защитники за сутки ликвидировали около 650 российских захватчиков (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)
С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 147 470 своих солдат — из них 650 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.
Такие данные на утро субботы, 25 февраля, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.
Общие потери противника за 366 дней полномасштабной войны
- личного состава — около 147 470 (+650) человек ликвидировано
- танков — 3375 (+12) ед.
- боевых бронированных машин — 6609 (+9) ед.
- артиллерийских систем — 2373 (+10) ед.
- РСЗО — 475 (+1) ед.
- средств ПВО — 247 (+0) ед.
- самолетов — 299 (+0) ед.
- вертолетов — 288 (+1) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2035 (+2)
- крылатых ракет — 873 (+0)
- кораблей /катеров — 18 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн — 5235 (+11) ед.
- специальной техники — 230 (+1)
Данные уточняются.