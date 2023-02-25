Плюс 650 ликвидированных оккупантов за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российской армии в Украине 25 февраля, 08:10 Украинские защитники за сутки ликвидировали около 650 российских захватчиков (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 147 470 своих солдат — из них 650 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.

Такие данные на утро субботы, 25 февраля, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

Общие потери противника за 366 дней полномасштабной войны с 24.02.2022 по 24.02.2023 ориентировочно составили:

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личного состава — около 147 470 ( +650) человек ликвидировано

+650) человек ликвидировано танков — 3375 ( +12) ед.

+12) ед. боевых бронированных машин — 6609 ( +9) ед.

+9) ед. артиллерийских систем — 2373 ( +10) ед.

+10) ед. РСЗО — 475 ( +1) ед.

+1) ед. средств ПВО — 247 ( +0) ед.

+0) ед. самолетов — 299 ( +0) ед.

+0) ед. вертолетов — 288 ( +1) ед.

+1) ед. БПЛА оперативно-тактического уровня — 2035 ( +2)

+2) крылатых ракет — 873 ( +0)

+0) кораблей /катеров — 18 ( +0) ед.

+0) ед. автомобильной техники и автоцистерн — 5235 ( +11) ед.

+11) ед. специальной техники — 230 ( +1)

Данные уточняются.