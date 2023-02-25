Плюс 650 ликвидированных оккупантов за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российской армии в Украине

25 февраля, 08:10
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Украинские защитники за сутки ликвидировали около 650 российских захватчиков (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Украинские защитники за сутки ликвидировали около 650 российских захватчиков (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 147 470 своих солдат — из них 650 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.

Такие данные на утро субботы, 25 февраля, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

Общие потери противника за 366 дней полномасштабной войны с 24.02.2022 по 24.02.2023 ориентировочно составили:

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  • личного состава — около 147 470 (+650) человек ликвидировано
  • танков — 3375 (+12) ед.
  • боевых бронированных машин — 6609 (+9) ед.
  • артиллерийских систем — 2373 (+10) ед.
  • РСЗО — 475 (+1) ед.
  • средств ПВО — 247 (+0) ед.
  • самолетов — 299 (+0) ед.
  • вертолетов — 288 (+1) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2035 (+2)
  • крылатых ракет — 873 (+0)
  • кораблей /катеров — 18 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5235 (+11) ед.
  • специальной техники — 230 (+1)

Данные уточняются.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Россия Армия России Российская армия Война России против Украины Боевые потери Генштаб ВСУ российские потери

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