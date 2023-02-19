За сутки в Украине ликвидировали около 600 оккупантов и семь танков: Генштаб обновил данные о потерях РФ 19 февраля, 08:25 Российские военные (Фото:Минобороны РФ/Telegram)

С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 142 860 своих солдат — из них 590 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.

По данным Генштаба по состоянию на воскресенье, 19 февраля, потери РФ составляют:

личный состав - 142860 (+590) человек ликвидировано

танки — 3310 (+7)

боевые бронированные машины — 6545 (+12) Видео дня

артиллерийские системы - 2327 (+1)

РСЗО - 469 (+0)

средства ПВО - 243 (+0)

самолеты — 298 (+0)

вертолеты — 287 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 2016 (+0)

крылатые ракеты - 873 (+2)

корабли /катера — 18 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны — 5196 (+0)

специальная техника — 224 (+1)

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину было убито и ранено 200 тысяч российских военных. Также из РФ уехали более 1 млн россиян, пытаясь избежать мобилизации.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV