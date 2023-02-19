За сутки в Украине ликвидировали около 600 оккупантов и семь танков: Генштаб обновил данные о потерях РФ
Российские военные (Фото:Минобороны РФ/Telegram)
С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 142 860 своих солдат — из них 590 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.
По данным Генштаба по состоянию на воскресенье, 19 февраля, потери РФ составляют:
личный состав - 142860 (+590) человек ликвидировано
танки — 3310 (+7)
боевые бронированные машины — 6545 (+12)Видео дня
артиллерийские системы - 2327 (+1)
РСЗО - 469 (+0)
средства ПВО - 243 (+0)
самолеты — 298 (+0)
вертолеты — 287 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня - 2016 (+0)
крылатые ракеты - 873 (+2)
корабли /катера — 18 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны — 5196 (+0)
специальная техника — 224 (+1)
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину было убито и ранено 200 тысяч российских военных. Также из РФ уехали более 1 млн россиян, пытаясь избежать мобилизации.