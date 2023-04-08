Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российской армии в войне против Украины 8 апреля, 08:41 Окоп украинских защитников из 28-й механизированной бригады под Бахмутом, 5 апреля 2023 года (Фото:REUTERS / Kai Pfaffenbach)

С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла более 177 тысяч своих солдат — из них 570 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.



Такие данные на утро субботы, 8 апреля, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

Общие потери противника за 408 дней полномасштабной войны с 24.02.2022 по 07.04.2023 ориентировочно составили:

Видео дня

личного состава - около 177680 ( +570 ) особей ликвидирован

) особей ликвидирован танков - 3636 ( +3 ) ед.

) ед. боевых бронированных машин - 7020 ( +4 ) ед.

) ед. артиллерийских систем - 2727 ( +5) ед.

ед. РСЗО - 533 ( +0) ед.

+0) ед. средства ПВО - 282 ( +1 ) ед.

) ед. самолетов - 307 ( +1 ) ед.

) ед. вертолетов — 292 ( +0) ед.

+0) ед. БПЛА оперативно-тактического уровня - 2298 (+7)

крылатые ракеты - 911 ( +0)

+0) корабли /катера — 18 ( +0) ед.

+0) ед. автомобильной техники и автоцистерн — 5599 ( +12 ) ед.

) ед. специальная техника — 304 ( +0)

Данные уточняются.

