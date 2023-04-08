Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российской армии в войне против Украины

8 апреля, 08:41
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Окоп украинских защитников из 28-й механизированной бригады под Бахмутом, 5 апреля 2023 года (Фото:REUTERS / Kai Pfaffenbach)

Окоп украинских защитников из 28-й механизированной бригады под Бахмутом, 5 апреля 2023 года (Фото:REUTERS / Kai Pfaffenbach)

С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла более 177 тысяч своих солдат — из них 570 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.

Такие данные на утро субботы, 8 апреля, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

Общие потери противника за 408 дней полномасштабной войны с 24.02.2022 по 07.04.2023 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 177680 (+570) особей ликвидирован
  • танков - 3636 (+3) ед.
  • боевых бронированных машин - 7020 (+4) ед.
  • артиллерийских систем - 2727 (+5) ед.
  • РСЗО - 533 (+0) ед.
  • средства ПВО - 282 (+1) ед.
  • самолетов - 307 (+1) ед.
  • вертолетов — 292 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2298 (+7)
  • крылатые ракеты - 911 (+0)
  • корабли /катера — 18 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5599 (+12) ед.
  • специальная техника — 304 (+0)

Данные уточняются.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Донецкая область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Российские военные Российская армия Война России против Украины Боевые потери Генштаб ВСУ российские потери потери врага

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