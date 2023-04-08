Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российской армии в войне против Украины
Окоп украинских защитников из 28-й механизированной бригады под Бахмутом, 5 апреля 2023 года (Фото:REUTERS / Kai Pfaffenbach)
С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла более 177 тысяч своих солдат — из них 570 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.
Такие данные на утро субботы, 8 апреля, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.
Общие потери противника за 408 дней полномасштабной войны
- личного состава - около 177680 (+570) особей ликвидирован
- танков - 3636 (+3) ед.
- боевых бронированных машин - 7020 (+4) ед.
- артиллерийских систем - 2727 (+5) ед.
- РСЗО - 533 (+0) ед.
- средства ПВО - 282 (+1) ед.
- самолетов - 307 (+1) ед.
- вертолетов — 292 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2298 (+7)
- крылатые ракеты - 911 (+0)
- корабли /катера — 18 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн — 5599 (+12) ед.
- специальная техника — 304 (+0)
Данные уточняются.