Потери России. Силы обороны за сутки ликвидировали 560 солдат РФ и уничтожили 14 артсистем — Генштаб

6 мая, 08:15
Поделиться:
Ликвидированные русские солдаты в Бахмуте (Фото:REUTERS/Oleksandr Klymenko)

Ликвидированные русские солдаты в Бахмуте (Фото:REUTERS/Oleksandr Klymenko)

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще 560 солдат РФ, уничтожили семь вражеских танков, 14 боевых бронированных машин и артиллерийских систем, два РСЗО, две российские системы ПВО, 14 беспилотников и 20 единиц автотехники врага.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ с 24 февраля 2022 года по 6 мая 2023 года ориентировочно составили:

  • личного состава — около 193770 (+560) человек ликвидировано

    Видео дня

  • танков — 3717 (+7) ед,

  • боевых бронированных машин — 7238 (+14) ед,

  • артиллерийских систем — 2992 (+14) ед,

  • РСЗО — 552 (+2) ед,

  • средства ПВО — 306 (+2) ед,

  • самолетов — 308 (+0) ед,

  • вертолетов — 294 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2554 (+14),

  • крылатые ракеты — 947 (+0),

  • корабли /катера — 18 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 5936 (+20) ед,

  • специальная техника — 375 (+2).

Редактор: Владислав Вергун

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери потери врага

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X