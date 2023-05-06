Потери России. Силы обороны за сутки ликвидировали 560 солдат РФ и уничтожили 14 артсистем — Генштаб
Ликвидированные русские солдаты в Бахмуте (Фото:REUTERS/Oleksandr Klymenko)
За минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще 560 солдат РФ, уничтожили семь вражеских танков, 14 боевых бронированных машин и артиллерийских систем, два РСЗО, две российские системы ПВО, 14 беспилотников и 20 единиц автотехники врага.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ с 24 февраля 2022 года по 6 мая 2023 года ориентировочно составили:
личного состава — около 193770 (+560) человек ликвидированоВидео дня
танков — 3717 (+7) ед,
боевых бронированных машин — 7238 (+14) ед,
артиллерийских систем — 2992 (+14) ед,
РСЗО — 552 (+2) ед,
средства ПВО — 306 (+2) ед,
самолетов — 308 (+0) ед,
вертолетов — 294 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 2554 (+14),
крылатые ракеты — 947 (+0),
корабли /катера — 18 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 5936 (+20) ед,
специальная техника — 375 (+2).