Потери России. Силы обороны за сутки ликвидировали 560 солдат РФ и уничтожили 14 артсистем — Генштаб 6 мая, 08:15 Ликвидированные русские солдаты в Бахмуте (Фото:REUTERS/Oleksandr Klymenko)

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали еще 560 солдат РФ, уничтожили семь вражеских танков, 14 боевых бронированных машин и артиллерийских систем, два РСЗО, две российские системы ПВО, 14 беспилотников и 20 единиц автотехники врага.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ с 24 февраля 2022 года по 6 мая 2023 года ориентировочно составили:

личного состава — около 193770 (+560) человек ликвидировано Видео дня

танков — 3717 (+7) ед,

боевых бронированных машин — 7238 (+14) ед,

артиллерийских систем — 2992 (+14) ед,

РСЗО — 552 (+2) ед,

средства ПВО — 306 (+2) ед,

самолетов — 308 (+0) ед,

вертолетов — 294 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 2554 (+14),

крылатые ракеты — 947 (+0),

корабли /катера — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 5936 (+20) ед,

специальная техника — 375 (+2).