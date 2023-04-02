Потери российской армии в войне против Украины приблизились к 175 тысячам — Генштаб
Выстрел украинского танка на бахмутском направлении (Фото:Serhii Nuzhnenko via REUTERS)
С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла почти 175 тысяч своих солдат — из них 560 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.
Такие данные по состоянию на утро воскресенья, 2 апреля, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.
Общие потери противника за 402 дня полномасштабной войны
- личного состава - около 174 550 (+560) человек ликвидирован
- танков - 3618 (+2) ед.
- боевых бронированных машин - 6986 (+5) ед.
- артиллерийских систем - 2687 (+4) ед.
- РСЗО - 527 (+0) ед.
- средства ПВО - 279 (+0) ед.
- самолетов - 306 (+0) ед.
- вертолетов — 291 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2249 (+1)
- крылатые ракеты - 911 (+0)
- корабли /катера — 18 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн — 5537 (+9 ) ед.
- специальная техника — 296 (+0)
Данные уточняются.