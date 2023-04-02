Потери российской армии в войне против Украины приблизились к 175 тысячам — Генштаб

2 апреля, 08:18
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Выстрел украинского танка на бахмутском направлении (Фото:Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Выстрел украинского танка на бахмутском направлении (Фото:Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла почти 175 тысяч своих солдат — из них 560 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.

Такие данные по состоянию на утро воскресенья, 2 апреля, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

Общие потери противника за 402 дня полномасштабной войны с 24.02.2022 по 01.04.2023 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 174 550 (+560) человек ликвидирован
  • танков - 3618 (+2) ед.
  • боевых бронированных машин - 6986 (+5) ед.
  • артиллерийских систем - 2687 (+4) ед.
  • РСЗО - 527 (+0) ед.
  • средства ПВО - 279 (+0) ед.
  • самолетов - 306 (+0) ед.
  • вертолетов — 291 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2249 (+1)
  • крылатые ракеты - 911 (+0)
  • корабли /катера — 18 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5537 (+9 ) ед.
  • специальная техника — 296 (+0)

Данные уточняются.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Донецкая область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Армия России Российские военные Российская армия Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери потери врага

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