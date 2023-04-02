Потери российской армии в войне против Украины приблизились к 175 тысячам — Генштаб 2 апреля, 08:18 Выстрел украинского танка на бахмутском направлении (Фото:Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла почти 175 тысяч своих солдат — из них 560 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.



Такие данные по состоянию на утро воскресенья, 2 апреля, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

Общие потери противника за 402 дня полномасштабной войны с 24.02.2022 по 01.04.2023 ориентировочно составили:

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личного состава - около 174 550 ( +560 ) человек ликвидирован

) человек ликвидирован танков - 3618 ( +2 ) ед.

) ед. боевых бронированных машин - 6986 ( +5 ) ед.

) ед. артиллерийских систем - 2687 ( +4 ) ед.

) ед. РСЗО - 527 ( +0) ед.

+0) ед. средства ПВО - 279 ( +0) ед.

+0) ед. самолетов - 306 ( +0) ед.

+0) ед. вертолетов — 291 ( +0) ед.

+0) ед. БПЛА оперативно-тактического уровня - 2249 ( +1)

+1) крылатые ракеты - 911 ( +0)

+0) корабли /катера — 18 ( +0) ед.

+0) ед. автомобильной техники и автоцистерн — 5537 ( +9 ) ед.

) ед. специальная техника — 296 ( +0)

Данные уточняются.