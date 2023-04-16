ВСУ за сутки ликвидировали еще пол тысячи российских оккупантов и уничтожили вражеский самолет

16 апреля, 08:10
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ВСУ ликвидировали уже более 182 тысяч российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения (Фото:REUTERS / Kai Pfaffenbach)

ВСУ ликвидировали уже более 182 тысяч российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения (Фото:REUTERS / Kai Pfaffenbach)

С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла более 182 тысяч своих солдат — из них 520 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.

Такие данные на утро воскресенья, 16 апреля, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

Общие потери противника за 416 дней полномасштабной войны с 24.02.2022 по 15.04.2023 ориентировочно составили:

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Фактическое число россиян, раненых и убитых в бою, приближается к 110 тысячам человек (Фото:REUTERS/Anton Vaganov) ФСБ насчитала 110 тысяч раненых и убитых российских военных в Украине — NYT
  • личного — около 182070 (+520) человек ликвидировано
  • танков — 3657 (+4) ед.
  • боевых бронированных машин — 7083 (+10) ед.
  • артиллерийских систем — 2795 (+10) ед.
  • РСЗО — 538 (+3) ед.
  • средства ПВО — 284 (+1) ед.
  • самолетов — 308 (+1) ед.
  • вертолетов — 293 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2339 (+0)
  • крылатые ракеты — 911 (+0)
  • корабли /катера — 18 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5658 (+12) ед.
  • специальная техника — 326 (+2)

Данные уточняются.

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Редактор: София Лазарова

Теги:   Россия Российские войска Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Войска РФ Армия России Российские военные Российская армия Война России против Украины Боевые потери Генштаб ВСУ российские потери потери врага

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