ВСУ за сутки ликвидировали еще пол тысячи российских оккупантов и уничтожили вражеский самолет 16 апреля, 08:10 ВСУ ликвидировали уже более 182 тысяч российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения (Фото:REUTERS / Kai Pfaffenbach)

С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла более 182 тысяч своих солдат — из них 520 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.



Такие данные на утро воскресенья, 16 апреля, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

Общие потери противника за 416 дней полномасштабной войны с 24.02.2022 по 15.04.2023 ориентировочно составили:

Видео дня

личного — около 182070 ( +520 ) человек ликвидировано

) человек ликвидировано танков — 3657 ( +4) ед.

ед. боевых бронированных машин — 7083 ( +10) ед.

ед. артиллерийских систем — 2795 ( +10) ед.

ед. РСЗО — 538 ( +3 ) ед.

) ед. средства ПВО — 284 ( +1) ед.

ед. самолетов — 308 ( +1) ед.

ед. вертолетов — 293 ( +0) ед.

+0) ед. БПЛА оперативно-тактического уровня — 2339 ( +0)

+0) крылатые ракеты — 911 ( +0)

+0) корабли /катера — 18 ( +0) ед.

+0) ед. автомобильной техники и автоцистерн — 5658 ( +12) ед.

ед. специальная техника — 326 (+ 2)

Данные уточняются.