ВСУ за сутки ликвидировали еще пол тысячи российских оккупантов и уничтожили вражеский самолет
ВСУ ликвидировали уже более 182 тысяч российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения (Фото:REUTERS / Kai Pfaffenbach)
С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла более 182 тысяч своих солдат — из них 520 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.
Такие данные на утро воскресенья, 16 апреля, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.
Общие потери противника за 416 дней полномасштабной войны
- личного — около 182070 (+520) человек ликвидировано
- танков — 3657 (+4) ед.
- боевых бронированных машин — 7083 (+10) ед.
- артиллерийских систем — 2795 (+10) ед.
- РСЗО — 538 (+3) ед.
- средства ПВО — 284 (+1) ед.
- самолетов — 308 (+1) ед.
- вертолетов — 293 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2339 (+0)
- крылатые ракеты — 911 (+0)
- корабли /катера — 18 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн — 5658 (+12) ед.
- специальная техника — 326 (+2)
Данные уточняются.