ВСУ ликвидировали 470 окупантов и уничтожили 13 вражеских артсистем — Генштаб

9 апреля, 09:45
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Украинские военные (Фото:Генеральный штаб ВСУ)

Украинские военные (Фото:Генеральный штаб ВСУ)

Украинские военные за минувшие сутки ликвидировали 470 российских оккупантов, 13 вражеских артиллерийских систем, четыре ББМ, 14 беспилотников, три единицы автомобильной техники и пять — специальной техники.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери российской армии с 24 февраля 2022 года по 9 апреля 2023 года ориентировочно составили:

  • личного состава - около 178150 (+470 ) лиц ликвидировано

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  • танков - 3636 (+0) ед,

  • боевых бронированных машин - 7024 (+4 ) ед,

  • артиллерийских систем - 2740 (+13 ) ед,

  • РСЗО - 533 (+0) ед,

  • средства ПВО - 282 (+0) ед,

  • самолетов - 307 (+0) ед,

  • вертолетов — 292 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2312 (+14 ),

  • крылатые ракеты - 911 (+0),

  • корабли /катера — 18 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 5602 (+3 ) ед,

  • специальная техника — 309 (+5 ).

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Как ранее отмечал Генштаб, Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, один состав боеприпасов, одну позицию средств противовоздушной обороны и пять радиоэлектронных станций борьбы армии РФ.

Редактор: Владислав Вергун

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери потери врага

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