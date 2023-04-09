ВСУ ликвидировали 470 окупантов и уничтожили 13 вражеских артсистем — Генштаб
Украинские военные (Фото:Генеральный штаб ВСУ)
Украинские военные за минувшие сутки ликвидировали 470 российских оккупантов, 13 вражеских артиллерийских систем, четыре ББМ, 14 беспилотников, три единицы автомобильной техники и пять — специальной техники.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери российской армии с 24 февраля 2022 года по 9 апреля 2023 года ориентировочно составили:
личного состава - около 178150 (+470 ) лиц ликвидированоВидео дня
танков - 3636 (+0) ед,
боевых бронированных машин - 7024 (+4 ) ед,
артиллерийских систем - 2740 (+13 ) ед,
РСЗО - 533 (+0) ед,
средства ПВО - 282 (+0) ед,
самолетов - 307 (+0) ед,
вертолетов — 292 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 2312 (+14 ),
крылатые ракеты - 911 (+0),
корабли /катера — 18 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 5602 (+3 ) ед,
специальная техника — 309 (+5 ).
Как ранее отмечал Генштаб, Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, один состав боеприпасов, одну позицию средств противовоздушной обороны и пять радиоэлектронных станций борьбы армии РФ.