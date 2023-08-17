Оккупанты потеряли 265 военных на Таврическом направлении

17 августа, 02:33
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ВСУ (Фото:instagram.com/ministry_of_defense_ua)

ВСУ (Фото:instagram.com/ministry_of_defense_ua)

За прошедшие сутки украинские военные на Таврическом направлении выполнили почти 1400 огневых задач и уничтожили 15 единиц военной техники.

Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский.

«Артиллерийские подразделения Сил обороны в течение суток выполнили 1393 огневых задач. За последние сутки потери врага убитыми, ранеными и пленными составили 265 человек (погибшие — 95, раненые — 159, пленные — 11)», — сообщил Тарнавский.

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Также сообщается, что в результате боевых действий уничтожены 15 единиц военной техники противника. В частности, 3 танка, 4 артиллерийских системы и минометы, 1 ПТРК, 1 СПГ, 6 единиц автомобильной техники.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война в Украине Война России против Украины

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