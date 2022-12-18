ВСУ ударили по штабу россиян в Счастье, более десяти погибших, много раненых — Центр нацсопротивления 18 декабря, 13:58 ВСУ ударили по штабу оккупантов в Счастье, 16 погибших (Фото:Стратком ВСУ/Telegram)

В пятницу, 16 декабря, благодаря точечному удару ВСУ было уничтожено 16 оккупантов и 12 единиц военной техники. Россияне заехали в помещение одного из училищ в городе Счастье Луганской области, а уже через два дня их не стало.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Как отмечается, еще около 40 россиян попали в больницу с травмами разной тяжести. Удар стал возможным благодаря координации подполья и ВСУ.

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Сопротивление отмечает, что каждый житель временно оккупированных территорий может приблизить момент освобождения своего населенного пункта.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 98 280 своих военных, за минувшие сутки — 590.