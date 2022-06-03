Отразили девять атак оккупантов. ВСУ ликвидировали 13 единиц российской техники на Донбассе — штаб ООС

3 июня, 22:05
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Оккупанты обстреляли более 20 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Оккупанты обстреляли более 20 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Украинские защитники и защитницы отразили девять атак оккупантов в Донецкой и Луганской областях, а на одной локации еще идет бой. Об этом сообщает пресс-центр группировки Объединенных сил в Facebook.

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Уточняется, что ВСУ уничтожили:

  • 1 танк;
  • 1 артиллерийскую систему;
  • 6 боевых бронированных машин;
  • 2 специальных бронированных автомобиля;
  • 3 единицы автомобильной техники.
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«Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили крылатую ракету, один тактический разведывательный беспилотный летательный аппарат „Элерон“ и 2 беспилотных летательных аппарата Орлан-10», — добавили в ООС.

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Отмечается, что оккупанты обстреляли более 20 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 26 гражданских объектов, из них: 25 жилых домов и линию электропередач.

В результате этих обстрелов погибли 4 гражданских лица, среди которых один ребенок, а также еще 3 человека получили ранения, добавили в ООС.

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 30 950 своих военных и более 9 тысяч единиц техники.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Донецкая область Российская агрессия Луганская область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Оккупант Война в Украине

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