Огромные потери врага. За минувшие сутки Россия потеряла в Украине более 1100 солдат — Генштаб 11 февраля, 08:14 Украинские защитники за сутки ликвидировали около 1140 российских захватчиков (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 136 880 своих солдат — из них 1140 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.



Такие данные на утро субботы, 11 февраля, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

Общие потери противника за 353-й день полномасштабной войны с 24.02.2022 по 11.02.2023 ориентировочно составили:



Видео дня

личного состава - около 136 880 ( +1140) человек ликвидировано

человек ликвидировано танков - 3267 ( +9) ед.

ед. боевых бронированных машин - 6474 (+ 3) ед.

3) ед. артиллерийских систем - 2270 (+ 19) ед.

ед. РСЗО - 463 ( +0) ед.

+0) ед. средства ПВО - 234 ( +1) ед.

+1) ед. самолетов — 295 ( +0) ед.

+0) ед. вертолетов — 286 ( +0) ед.

+0) ед. БПЛА оперативно-тактического уровня - 1997 ( +27)

крылатые ракеты - 857 ( +61)

корабли /катера — 18 ( +0) ед.

+0) ед. автомобильной техники и автоцистерн — 5134 ( +8) ед.

+8) ед. специальная техника — 214 ( +3)

Данные уточняются.

