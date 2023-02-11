Огромные потери врага. За минувшие сутки Россия потеряла в Украине более 1100 солдат — Генштаб
Украинские защитники за сутки ликвидировали около 1140 российских захватчиков (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)
С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 136 880 своих солдат — из них 1140 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.
Такие данные на утро субботы, 11 февраля, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.
Общие потери противника за 353-й день полномасштабной войны с 24.02.2022 по 11.02.2023 ориентировочно составили:
- личного состава - около 136 880 (+1140) человек ликвидировано
- танков - 3267 (+9) ед.
- боевых бронированных машин - 6474 (+3) ед.
- артиллерийских систем - 2270 (+19) ед.
- РСЗО - 463 (+0) ед.
- средства ПВО - 234 (+1) ед.
- самолетов — 295 (+0) ед.
- вертолетов — 286 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1997 (+27)
- крылатые ракеты - 857 (+61)
- корабли /катера — 18 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн — 5134 (+8) ед.
- специальная техника — 214 (+3)
Данные уточняются.