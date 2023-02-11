Огромные потери врага. За минувшие сутки Россия потеряла в Украине более 1100 солдат — Генштаб

11 февраля, 08:14
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Украинские защитники за сутки ликвидировали около 1140 российских захватчиков (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Украинские защитники за сутки ликвидировали около 1140 российских захватчиков (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 136 880 своих солдат — из них 1140 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.

Такие данные на утро субботы, 11 февраля, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

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Общие потери противника за 353-й день полномасштабной войны с 24.02.2022 по 11.02.2023 ориентировочно составили:

Видео дня

  • личного состава - около 136 880 (+1140) человек ликвидировано
  • танков - 3267 (+9) ед.
  • боевых бронированных машин - 6474 (+3) ед.
  • артиллерийских систем - 2270 (+19) ед.
  • РСЗО - 463 (+0) ед.
  • средства ПВО - 234 (+1) ед.
  • самолетов — 295 (+0) ед.
  • вертолетов — 286 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1997 (+27)
  • крылатые ракеты - 857 (+61)
  • корабли /катера — 18 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5134 (+8) ед.
  • специальная техника — 214 (+3)

Данные уточняются.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Россия Российские войска Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Войска РФ Армия России Российские военные Российская армия Война России против Украины Боевые потери Генштаб ВСУ российские потери

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