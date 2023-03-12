За сутки ликвидировали более тысячи окупантов и восемь танков: Генштаб обновил данные об огромных потерях РФ
Украинские военные (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
За прошедшие сутки в Украине ликвидировали около 1090 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения утраты РФ составляют 159 090 тысяч военных.
По данным Генштаба по состоянию на воскресенье, 12 марта, потери РФ составляют:
- личный состав — 159090 (+1090) человек ликвидировано,
- танки — 3466 (+8),
- боевые бронированные машины — 6769 (+7),
- артиллерийские системы — 2487 (+4),
- РСЗО / MLRS — 493 (+0),
- средства ПВО — 259 (+2),
- самолеты — 304 (+0),
- вертолеты — 289 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2108 (+0),
- крылатые ракеты — 907 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0),
- автомобильная техника и автоцистерны — 5348 (+4),
- специальная техника — 242 (+0).
По данным американской разведки, после больших неудач и больших потерь на фронте Россия не сможет оккупировать гораздо больше украинских территорий в 2023 году.