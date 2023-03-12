За сутки ликвидировали более тысячи окупантов и восемь танков: Генштаб обновил данные об огромных потерях РФ 12 марта, 08:42 Украинские военные (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

За прошедшие сутки в Украине ликвидировали около 1090 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения утраты РФ составляют 159 090 тысяч военных.

По данным Генштаба по состоянию на воскресенье, 12 марта, потери РФ составляют:

личный состав — 159090 ( +1090) человек ликвидировано,

+1090) человек ликвидировано, танки — 3466 ( +8),

+8), боевые бронированные машины — 6769 ( +7),

+7), артиллерийские системы — 2487 ( +4),

+4), РСЗО / MLRS — 493 ( +0),

+0), средства ПВО — 259 ( +2),

+2), самолеты — 304 ( +0),

+0), вертолеты — 289 ( +0),

+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 2108 ( +0),

+0), крылатые ракеты — 907 ( +0),

+0), корабли /катера — 18 ( +0),

+0), автомобильная техника и автоцистерны — 5348 ( +4),

+4), специальная техника — 242 ( +0).

Видео дня

По данным американской разведки, после больших неудач и больших потерь на фронте Россия не сможет оккупировать гораздо больше украинских территорий в 2023 году.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV