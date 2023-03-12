За сутки ликвидировали более тысячи окупантов и восемь танков: Генштаб обновил данные об огромных потерях РФ

12 марта, 08:42
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Украинские военные (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Украинские военные (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

За прошедшие сутки в Украине ликвидировали около 1090 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения утраты РФ составляют 159 090 тысяч военных.

По данным Генштаба по состоянию на воскресенье, 12 марта, потери РФ составляют:

  • личный состав — 159090 (+1090) человек ликвидировано,
  • танки — 3466 (+8),
  • боевые бронированные машины — 6769 (+7),
  • артиллерийские системы — 2487 (+4),
  • РСЗО / MLRS — 493 (+0),
  • средства ПВО — 259 (+2),
  • самолеты — 304 (+0),
  • вертолеты — 289 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2108 (+0),
  • крылатые ракеты — 907 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0),
  • автомобильная техника и автоцистерны — 5348 (+4),
  • специальная техника — 242 (+0).

Видео дня

По данным американской разведки, после больших неудач и больших потерь на фронте Россия не сможет оккупировать гораздо больше украинских территорий в 2023 году.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери потери врага

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