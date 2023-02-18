Огромные потери врага. За прошедшие сутки Россия потеряла в Украине более 1000 солдат — Генштаб
Украинские защитники за сутки ликвидировали около 1010 российских захватчиков (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)
С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 142 270 своих солдат — из них 1010 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.
Такие данные по состоянию на утро субботы, 18 февраля, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.
Общие потери противника за 360 дней полномасштабной войны
- личного состава — около 142 270 (+1010) человек ликвидировано
- танков — 3303 (+5) ед.
- боевых бронированных машин — 6533 (+13) ед.
- артиллерийских систем — 2326 (+4) ед.
- РСЗО — 469 (+2) ед.
- средств ПВО — 243 (+2) ед.
- самолетов — 298 (+0) ед.
- вертолетов — 287 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2016 (+3)
- крылатых ракет — 871 (+0)
- кораблей /катеров — 18 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн — 5196 (+9) ед.
- специальной техники — 223 (+2)
Данные уточняются.