Огромные потери врага. За прошедшие сутки Россия потеряла в Украине более 1000 солдат — Генштаб 18 февраля, 08:06 Украинские защитники за сутки ликвидировали около 1010 российских захватчиков (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 142 270 своих солдат — из них 1010 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.



Такие данные по состоянию на утро субботы, 18 февраля, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

Общие потери противника за 360 дней полномасштабной войны с 24.02.2022 по 18.02.2023 ориентировочно составили:

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личного состава — около 142 270 ( +1010 ) человек ликвидировано

) человек ликвидировано танков — 3303 (+5) ед.

ед. боевых бронированных машин — 6533 (+13) ед.

ед. артиллерийских систем — 2326 ( +4 ) ед.

) ед. РСЗО — 469 ( +2 ) ед.

) ед. средств ПВО — 243 ( +2) ед.

ед. самолетов — 298 ( +0) ед.

+0) ед. вертолетов — 287 ( +0) ед.

+0) ед. БПЛА оперативно-тактического уровня — 2016 ( +3 )

) крылатых ракет — 871 ( +0)

+0) кораблей /катеров — 18 ( +0) ед.

+0) ед. автомобильной техники и автоцистерн — 5196 ( +9 ) ед.

) ед. специальной техники — 223 ( +2 )

Данные уточняются.