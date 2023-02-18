Огромные потери врага. За прошедшие сутки Россия потеряла в Украине более 1000 солдат — Генштаб

18 февраля, 08:06
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Украинские защитники за сутки ликвидировали около 1010 российских захватчиков (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Украинские защитники за сутки ликвидировали около 1010 российских захватчиков (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 142 270 своих солдат — из них 1010 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.

Такие данные по состоянию на утро субботы, 18 февраля, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

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Общие потери противника за 360 дней полномасштабной войны с 24.02.2022 по 18.02.2023 ориентировочно составили:

Видео дня

  • личного состава — около 142 270 (+1010) человек ликвидировано
  • танков — 3303 (+5) ед.
  • боевых бронированных машин — 6533 (+13) ед.
  • артиллерийских систем — 2326 (+4) ед.
  • РСЗО — 469 (+2) ед.
  • средств ПВО — 243 (+2) ед.
  • самолетов — 298 (+0) ед.
  • вертолетов — 287 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2016 (+3)
  • крылатых ракет — 871 (+0)
  • кораблей /катеров — 18 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5196 (+9) ед.
  • специальной техники — 223 (+2)

Данные уточняются.

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Редактор: София Лазарова

Теги:   Армия России Российские военные Российская армия Война России против Украины Боевые потери Генштаб ВСУ российские потери потери врага

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