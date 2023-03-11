Плюс 1010 ликвидированных оккупантов за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российской армии в Украине
Поля под Бахмутом Донецкой области, где Россия в штурмах уже потеряла тысячи своих военных (Фото:REUTERS / Clodagh Kilcoyne)
С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 158 тысяч своих солдат — из них 1010 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.
Такие данные по состоянию на утро субботы, 11 марта, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.
Общие потери противника за 381 день полномасштабной войны
- личного состава – около 158000 (+1010) человек ликвидировано
- танков – 3458 (+10) ед.
- боевых бронированных машин – 6762 (+20) ед.
- артиллерийских систем – 2483 (+8) ед.
- РСЗО – 493 (+2) ед.
- средства ПВО – 257 (+1) ед.
- самолетов – 304 (+0) ед.
- вертолетов – 289 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2108 (+1)
- крылатые ракеты ‒ 907 (+0)
- корабли /катера ‒ 18 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 5344 (+7) ед.
- специальная техника ‒ 242 (+2)
Данные уточняются.