Плюс 1010 ликвидированных оккупантов за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российской армии в Украине 11 марта, 08:12 Поля под Бахмутом Донецкой области, где Россия в штурмах уже потеряла тысячи своих военных (Фото:REUTERS / Clodagh Kilcoyne)

С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 158 тысяч своих солдат — из них 1010 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.

Такие данные по состоянию на утро субботы, 11 марта, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

Общие потери противника за 381 день полномасштабной войны с 24.02.2022 по 11.03.2023 ориентировочно составили:

Видео дня

личного состава – около 158000 (+1010) человек ликвидировано



человек ликвидировано танков – 3458 (+10) ед.

ед. боевых бронированных машин – 6762 (+20) ед.

ед. артиллерийских систем – 2483 (+8) ед.

ед. РСЗО – 493 (+2) ед.

средства ПВО – 257 (+1) ед.

самолетов – 304 (+0) ед.

вертолетов – 289 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2108 (+1)

крылатые ракеты ‒ 907 (+0)

корабли /катера ‒ 18 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 5344 (+7) ед.

ед. специальная техника ‒ 242 (+2)

Данные уточняются.