Плюс 1010 ликвидированных оккупантов за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российской армии в Украине

11 марта, 08:12
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Поля под Бахмутом Донецкой области, где Россия в штурмах уже потеряла тысячи своих военных (Фото:REUTERS / Clodagh Kilcoyne)

Поля под Бахмутом Донецкой области, где Россия в штурмах уже потеряла тысячи своих военных (Фото:REUTERS / Clodagh Kilcoyne)

С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 158 тысяч своих солдат — из них 1010 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.

Такие данные по состоянию на утро субботы, 11 марта, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

Общие потери противника за 381 день полномасштабной войны с 24.02.2022 по 11.03.2023 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 158000 (+1010) человек ликвидировано
  • танков – 3458 (+10) ед.
  • боевых бронированных машин – 6762 (+20) ед.
  • артиллерийских систем – 2483 (+8) ед.
  • РСЗО – 493 (+2) ед.
  • средства ПВО – 257 (+1) ед.
  • самолетов – 304 (+0) ед.
  • вертолетов – 289 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2108 (+1)
  • крылатые ракеты ‒ 907 (+0)
  • корабли /катера ‒ 18 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5344 (+7) ед.
  • специальная техника ‒ 242 (+2)

Данные уточняются.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Генеральный штаб Армия России Российские военные Российская армия Бахмут Война России против Украины Боевые потери Генштаб ВСУ российские потери потери врага

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