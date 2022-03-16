ВСУ ликвидировали 10 членов высшего военного командования оккупантов 16 марта, 04:06 Цей матеріал також доступний українською ВСУ продолжают уничтожать оккупантов и их руководство (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

ВСУ ликвидировали 10 человек из высшего военного командования оккупантов. Среди них четверо генерал-майоров, трое полковников и трое подполковников.

Об этом пишет Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Украинская армия уничтожила генерал-майоров Тушаева Магомеда, Герасимова Виталия, Колесникова Андрея, Суховецкого Андрея; полковников Захарова Андрея, Порохню Сергея, Николаева Игоря; подполковников Агаркова Юрия, Софронова Дмитрия, Ермолина Михаила.

«Смерть ждет каждого военного РФ, каким бы „элитным“ или „редким“ его не считали оккупанты. На украинской земле ему одна цена — удобрение для черноземов. Слава Украине», — добавили в Центре.

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Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что до 40% подразделений российской армии, вторгшихся в Украину с 24 февраля, потеряли боеспособность. Чтобы компенсировать тяжелые потери, руководство РФ решило досрочно выпустить курсантов высших военных учебных заведений с последующим привлечением их к боевым действиям против Украины.

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